Σοκ στο βελγικό ποδόσφαιρο, καθώς ο επιθετικός της Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, Μοχάμεντ Φουσεϊνί, έπεσε θύμα ένοπλης ληστείας στους δρόμους των Βρυξελλών.

Στιγμές τρόμου έζησε την Τρίτη ο επιθετικός της Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, Μοχάμεντ Φουσεϊνί, ο οποίος έπεσε θύμα ένοπλης ληστείας μέρα μεσημέρι στους δρόμους των Βρυξελλών.

Όπως καταγράφεται σε βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας, τρεις κουκουλοφόροι ακινητοποίησαν τον 24χρονο ποδοσφαιριστή, τον έβγαλαν με τη βία από το αυτοκίνητό του και του αφαίρεσαν ένα πολυτελές ρολόι Rolex (Datejust, η αξία του οποίου εκτιμάται μεταξύ 8.000 και 14.000 ευρώ), καθώς και άλλα πολύτιμα προσωπικά αντικείμενα, πριν τραπούν σε φυγή.

Η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ χαρακτήρισε τις εικόνες «εξαιρετικά σοκαριστικές» και γνωστοποίησε ότι ο Φουσεϊνί διακομίσθηκε προληπτικά σε νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις. Ο Γκανέζος επιθετικός έχει πλέον επιστρέψει κανονικά στις προπονήσεις της ομάδας και θα είναι έτοιμος για τα ματς με την Μπόντο για τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League.

Παράλληλα, η Εισαγγελία των Βρυξελλών ανακοίνωσε τη σύλληψη ενός εκ των φερόμενων δραστών, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων μελών της συμμορίας.



𝗟𝗲 𝗳𝗼𝗼𝘁𝗯𝗮𝗹𝗹𝗲𝘂𝗿 𝗠𝗼𝗵𝗮𝗺𝗺𝗲𝗱 𝗙𝘂𝘀𝗲𝗶𝗻𝗶 𝘃𝗶𝗰𝘁𝗶𝗺𝗲 𝗱’𝘂𝗻𝗲 𝘃𝗶𝗼𝗹𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗮𝗴𝗿𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻 𝗮̀ 𝗕𝗿𝘂𝘅𝗲𝗹𝗹𝗲𝘀 !



Le Ghanéen, attaquant de l’Union Saint-Gilloise, a été agressé par cinq hommes cagoulés qui lui ont volé son téléphone ainsi… pic.twitter.com/QGoTMabtSg