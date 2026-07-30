Μέσω ανακοίνωση της UEFA οι 55 Ομοσπονδίες έκαναν γνωστό πως ασκούν βέτο στην πρόθεση του Τζιάνι Ινφαντίνο να πουλήσει τα δικαιώματα του Μουντιάλ.

Το «σχίσμα» στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο είναι γεγονός! Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, προωθεί ένα σχέδιο που προβλέπει την είσοδο ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων στα εμπορικά δικαιώματα των κορυφαίων διοργανώσεων της παγκόσμιας ομοσπονδίας, με την UEFA να τίθεται ενάντια σε αυτό το πλάνο.

Οι 55 Ομοσπονδίες που απαρτίζουν τη Συνομοσπονδία, μεταξύ αυτών και η ΕΠΟ φυσικά, αποφάσισαν να μποϊκοτάρουν το Μουντιάλ και όλες τις διοργανώσεις της FIFA, εφόσον προχωρήσει αυτό το πλάνο.

Η ανακοίνωση της UEFA

«Η UEFA και οι 55 εθνικές ομοσπονδίες-μέλη της στέκονται ενωμένες. Απορρίπτουμε ομόφωνα και κατηγορηματικά την πρόταση της FIFA να μεταβιβάσει μετοχικά δικαιώματα ιδιοκτησίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο και σε άλλες διοργανώσεις της FIFA σε ιδιώτες επενδυτές.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως επενδυτικό προϊόν. Αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αθλητικές κληρονομιές του ποδοσφαίρου. Χτίστηκε μέσα από γενιές παικτών, εθνικών ομάδων και φιλάθλων σε κάθε ήπειρο. Κανένα μέρος του δεν πρέπει ποτέ να παραχωρηθεί σε ιδιώτες επενδυτές. Το Παγκόσμιο Κύπελλο δεν πωλείται.

Είναι τόσο ανεύθυνο όσο και αδικαιολόγητο το γεγονός ότι μια πρόταση τόσο καθοριστικής σημασίας για το ποδόσφαιρο σχεδιάστηκε εν κρυπτώ και οδηγήθηκε ένα βήμα πριν από την έγκρισή της, χωρίς καμία ουσιαστική διαβούλευση με όσους έχουν την ευθύνη να προστατεύουν και να υπηρετούν το άθλημα. Αυτό δεν αποτελεί απλώς μια βαθιά αποτυχία ηγεσίας, αλλά συνιστά εγκατάλειψη του θεσμικού καθήκοντος της FIFA ως θεματοφύλακα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Οι εθνικές ομοσπονδίες ανά τον κόσμο καλούνται σήμερα να αντιμετωπίσουν ένα τελεσίγραφο: είτε να αποδεχθούν την αμετάκλητη εκχώρηση των σημαντικότερων διοργανώσεων του ποδοσφαίρου είτε να υποστούν τις συνέπειες. Αυτό δεν είναι μια «δημοκρατική απόφαση», αλλά διακυβέρνηση μέσω εκφοβισμού – μια πράξη εξαναγκασμού που δεν αρμόζει σε έναν οργανισμό επιφορτισμένο με τη διαχείριση και την προστασία του παγκόσμιου παιχνιδιού.

Ωστόσο, η αντίθεσή μας υπερβαίνει κατά πολύ τη διαδικασία.

Από τη στιγμή που εξωτερικοί επενδυτές αποκτούν δικαιώματα ιδιοκτησίας στις διοργανώσεις της FIFA, το ποδόσφαιρο αλλάζει για πάντα. Η εμπορική απόδοση μετατρέπεται σε μόνιμη υποχρέωση. Οι προσδοκίες των επενδυτών γίνονται καθημερινή πίεση. Από εκείνη τη στιγμή και έπειτα, κάθε απόφαση για το διεθνές αγωνιστικό ημερολόγιο, κάθε απόφαση για τη μορφή των διοργανώσεων και κάθε απόφαση που διαμορφώνει το μέλλον του ποδοσφαίρου δεν θα λαμβάνεται πλέον με γνώμονα το συμφέρον του αθλήματος, αλλά το συμφέρον των μετόχων.

Αυτό το μοντέλο δεν έχει θέση στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Το μέλλον του ποδοσφαίρου δεν μπορεί να καθορίζεται από τις προσδοκίες εκείνων των οποίων πρωταρχικό καθήκον είναι η μεγιστοποίηση της οικονομικής απόδοσης. Ούτε μπορούν τα συμφέροντα των εθνικών ομοσπονδιών, των λιγκών, των συλλόγων, των ποδοσφαιριστών και των φιλάθλων να υποτάσσονται στις αποδόσεις των επενδυτών. Το ποδόσφαιρο δεν μπορεί να υποθηκεύσει το μέλλον του για οικονομικό όφελος.

Η θέση της Ευρώπης είναι ξεκάθαρη. Δεν θα προσδώσουμε ποτέ τη νομιμοποίησή μας σε αυτό το μοντέλο. Κανείς δεν διαθέτει το ηθικό δικαίωμα να πουλήσει κάτι που απλώς διαχειρίζεται ως παρακαταθήκη για την επόμενη γενιά.

Ως αποτέλεσμα της σημερινής συζήτησης, καμία εθνική ομάδα της UEFA δεν θα συμμετάσχει σε οποιαδήποτε διοργάνωση της FIFA όσο αυτές οι προτάσεις παραμένουν ενεργές, εκτός εάν η πρόταση αυτή αποσυρθεί πλήρως και παρασχεθούν δεσμευτικές εγγυήσεις ότι η FIFA δεν θα ανοίξει ποτέ ξανά τη διακυβέρνησή της ή τις διοργανώσεις της σε ιδιωτική ιδιοκτησία.

Κανείς δεν πρέπει να έχει την παραμικρή αμφιβολία: η UEFA και οι εθνικές της ομοσπονδίες θα αντιταχθούν σε αυτά τα σχέδια με απόλυτη αποφασιστικότητα.

Υπάρχουν στιγμές κατά τις οποίες οι θεσμοί κρίνονται όχι από όσα είναι διατεθειμένοι να αποδεχθούν, αλλά από όσα αρνούνται να συμβιβαστούν. Αυτή είναι μία από αυτές τις στιγμές.

Υπάρχουν ορισμένα πράγματα που είναι απλώς πολύ σημαντικά για να πωληθούν. Το Παγκόσμιο Κύπελλο της FIFA ανήκει στο ποδόσφαιρο. Πάντα ανήκε και πάντα θα ανήκει. Και όσο η Ευρώπη έχει φωνή, δεν θα είναι ποτέ προς πώληση».