Σάκκαρη: «Με βοήθησε η εμπειρία μου να γυρίσω το ματς»

Οι δηλώσεις της Μαρίας Σάκκαρη στο τέλος του αγώνα με την Παρί.

Παρά το ότι βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο, η Μαρία Σάκκαρη κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά του Ιντιαν Γουέλς.

Κέρδισε σε τρία σετ την Νταϊάν Παρί, η οποία στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση, έδειξε καλά στοιχεία.

«Πρέπει να της δώσω συγχαρητήρια. Επαιξε καταπληκτικά. Δεν είναι η πρώτη φορά που επιστρέφω σε ματς που χάνω. Βοήθησε σε αυτό η εμπειρία. Χαίρομαι που συνήλθα την κατάλληλη στιγμή και πήρα το ματς. Μακάρι να παραμείνω κι άλλες ημέρες εδώ» είπε η Σάκκαρη στη συνέντευξη που παραχώρησε εντός αγωνιστικού χώρου, μετά το τέλος του ματς, με το οποίο έφτασε τις 15 νίκες στην έρημο, περισσότερες από κάθε άλλο τουρνουά στο Τουρ.

