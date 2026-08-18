Λέφσκι Σόφιας - ΑΕΚ: Στο πλευρό των παικτών και στη Βουλγαρία ο Μάριος Ηλιόπουλος
Ο Μάριος Ηλιόπουλος βρίσκεται στο πλευρό των ποδοσφαιριστών του σε όλα τα ματς, εντός κι εκτός συνόρων, ανεξαρτήτου αντιπάλων και συνεπώς δεν θα μπορούσε να λείψει από τη Σόφια, για το κρίσιμο παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Λέφσκι, για τα Play Offs του Champions League.
Ο διοικητικός ηγέτης των πρωταθλητών Ελλάδα έδωσε κανονικά το παρών στο Στάδιο Βασίλι Λέφσκι κι αφού κατέβηκε στον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης ανέβηκε στην εξέδρα λίγα λεπτά πριν το σπουδαίο ματς του Δικεφάλου.
Το video του Gazzetta
🦅💥 Στη Σόφια ο Μάριος Ηλιόπουλος για το κρίσιμο ματς της ΑΕΚ με τη Λέφσκι— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) August 18, 2026
Αποστολή στην Βουλγαρία: Βασίλης Μπαλατσός #aekfc pic.twitter.com/qEemTLLh9k
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