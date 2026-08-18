Όπως αναμενόταν, ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος, ταξίδεψε στη Σόφια για το σπουδαίο ματς με τη Λέφσκι. Αποστολή στη Βουλγαρία: Βασίλης Μπαλατσός

Ο Μάριος Ηλιόπουλος βρίσκεται στο πλευρό των ποδοσφαιριστών του σε όλα τα ματς, εντός κι εκτός συνόρων, ανεξαρτήτου αντιπάλων και συνεπώς δεν θα μπορούσε να λείψει από τη Σόφια, για το κρίσιμο παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Λέφσκι, για τα Play Offs του Champions League.

Ο διοικητικός ηγέτης των πρωταθλητών Ελλάδα έδωσε κανονικά το παρών στο Στάδιο Βασίλι Λέφσκι κι αφού κατέβηκε στον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης ανέβηκε στην εξέδρα λίγα λεπτά πριν το σπουδαίο ματς του Δικεφάλου.

Το video του Gazzetta