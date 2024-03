Η Μαρία Σάκκαρη με 6-2, 3-6, 6-3 ξεπέρασε την Παρί και είναι στις «8» του Ιντιαν Γουέλς.

Η Μαρία Σάκκαρη για άλλη μία χρονιά θα είναι στα προημιτελικά του Ιντιαν Γουέλς!

Η Ελληνίδα τενίστρια παρουσίασε δύο πρόσωπα στο ματς, ωστόσο κατάφερε και με λίγη τύχη στο τέλος να κάμψει την Νταϊάν Παρί με 2-1 σετ (6-2, 3-6, 6-3) και να προκριθεί για 3η σερί χρονιά στα προημιτελικά της διοργάνωσης, όπου την περιμένει η Εμμα Ναβάρο.

Third consecutive quarterfinal at Indian Wells @mariasakkari rallies from a break down in the third to defeat Parry 6-2, 3-6, 6-3!#TennisParadise pic.twitter.com/7wpNF5ZMzR