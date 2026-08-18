Μουσιάλα: Ανησυχία στη Μπάγερν, κατέρρευσε ξανά σε φιλικό ματς!
Συναγερμός έχει σημάνει στη Μπάγερν σχετικά με την κατάσταση του Τζαμάλ Μουσιάλα. Τρεις ημέρες μετά το λιποθυμικό επεισόδιο σε φιλική αναμέτρηση απέναντι στη Λειψία, ο Γερμανός θορύβησε ξανά τους Βαυαρούς με παρόμοιο περιστατικό απέναντι στη Χάιντενχαϊμ.
Συγκεκριμένα ο νεαρός ποδοσφαιριστής ένιωσε ξανά έντονη αδιαθεσία και κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο μόλις οκτώ λεπτά μετά τη σέντρα, αδυνατώντας να συνεχίσει. Ο Βενσάν Κομπανί, συνεπώς, προχώρησε ξανά σε νέα αναγκαστική αλλαγή του Μουσιάλα σε φιλικό ματς και δεδομένα η ανησυχία εντείνεται εντός της Μπάγερν.
Προ ολίγων ημερών άλλωστε είχε προηγηθεί το λιποθυμικό επεισόδιο κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Λειψία , όμως τότε θεωρήθηκε πως οι υψηλές θερμοκρασίες του αγώνα ήταν υπεύθυνες για το περιστατικό. Αυτή τη φορά ωστόσο, η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια του φιλικού ματς ανάμεσα σε Μπάγερν και Χάιντενχαϊμ δεν ξεπέρασε τους 20 βαθμούς.
Μετά τον αγώνα με τη Λειψία πάντως, οι εξετάσεις που υποβλήθηκε ο Γερμανός βγήκαν καθαρές και δεν έδειξαν λόγο ανησυχίας. Πλέον, ωστόσο, οι ανησυχίες αυξάνονται εντός της Μπάγερν, η οποία θα πρέπει να επαναξιολογήσει την κατάστασή του εντός του επόμενου διαστήματος.
Die Sorgen um Jamal Musiala werden größer: Nur wenige Tage nach seinem Kollaps beim Telekom Cup gegen RB Leipzig ist der DFB-Kicker erneut zusammengebrochen.— Sky Sport (@SkySportDE) August 18, 2026
Beim Testspiel gegen den 1. FC Heidenheim ging Musiala nur wenige Minuten nach seiner Einwechslung erneut zu Boden.… pic.twitter.com/p3aziEB4Ao
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