Εύκολο διπλό για την Ατλέτικο Μαδρίτης, που επικράτησε 3-0 εκτός έδρας της Χετάφε.

Δίχως να δυσκολευτεί ιδιαίτερα, η Ατλέτικο Μαδρίτης επιβλήθηκε 3-0 εκτός έδρας της Χετάφε και παρέμεινε στο κατόπι των Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης.

Οι Ροχιμπλάνκος καθάρισαν το ματς από το πρώτο μισάωρο, με τον Μπαένα να ανοίγει το σκορ με τρομερό μακρινό σουτ στο δέκατο λεπτό και τον Καρντόσο να διπλασιάζει τα τέρματά τους στο 30', σκοράροντας από κοντά μετά από παντελώς άστοχη έξοδο του Σόρια σε εκτέλεση κόρνερ του Άλβαρες - στον οποίον πιστώθηκε και η ασίστ του πρώτου γκολ. Το τελικό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε στις καθυστερήσεις, με πέναλτι του Γκριμάλδο.

Νίκες για Σανταντέρ και Μάλαγα

Νωρίτερα, η Οσασούνα επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα μετά από τρεις αγωνιστικές, λυγίζοντας με 1-0 τη Μάλαγα εντός έδρας χάρη σε γκολ του Μπούντιμιρ στο 20ό λεπτό. Οι ηττημένοι παρέμειναν έτσι στον πάτο της βαθμολογίας της La Liga, αποτελώντας τη μοναδική ομάδα στην κατηγορία που δεν έχει νίκη φέτος.

Τέλος, η Ρασίνγκ Σανταντέρ σημείωσε τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη της, επικρατώντας 3-2 εντός έδρας της Σοσιεδάδ και... βλέπει Ευρώπη! Οι νεοφώτιστοι πήραν προβάδισμα δύο τερμάτων με τον Ζαμπίρι (6', 8') στα πρώτα λεπτά, οι Βάσκοι ισοφάρισαν με Ογιαρθάμπαλ (45+1') και Γκέδες (60'), εντούτοις ο Κανάλες διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα με πέναλτι στο 68'.