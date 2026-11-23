Χιτ: Χωρίς Αντετοκούνμπο κόντρα στους Θάντερ - Το πρόβλημα τραυματισμού του
Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής για τους Μαϊάμι Χιτ, καθώς θα στερηθούν τις υπηρεσίες του Γιάννη Αντετοκούνμπο στην αναμέτρηση με τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ (23/11, 01:00).
Ο Έλληνας σούπερ σταρ τέθηκε εκτός αγωνιστικής δράσης, όπως ανακοίνωσαν οι Μαϊάμι Χιτ, εξαιτίας ενοχλήσεων στον δεξιό προσαγωγό και συγκεκριμένα τενοντίτιδας που τον ταλαιρωπεί.
Να σημειωθεί ότι ούτε η ομάδα της Οκλαχόμα θα έχει στη διάθεσή της τον σταρ της, Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ.
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#OKCvsMIA INJURY UPDATE: Giannis Antetokounmpo (right groin tendinitis) has been ruled out of tonight’s game vs the Thunder.— Miami HEAT (@MiamiHEAT) November 22, 2026
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