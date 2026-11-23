Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν θα αγωνιστεί στην αναμέτρηση των Μαϊάμι Χιτ με τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, καθώς ταλαιπωρείται από τραυματισμό.

Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής για τους Μαϊάμι Χιτ, καθώς θα στερηθούν τις υπηρεσίες του Γιάννη Αντετοκούνμπο στην αναμέτρηση με τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ (23/11, 01:00).

Ο Έλληνας σούπερ σταρ τέθηκε εκτός αγωνιστικής δράσης, όπως ανακοίνωσαν οι Μαϊάμι Χιτ, εξαιτίας ενοχλήσεων στον δεξιό προσαγωγό και συγκεκριμένα τενοντίτιδας που τον ταλαιρωπεί.

Να σημειωθεί ότι ούτε η ομάδα της Οκλαχόμα θα έχει στη διάθεσή της τον σταρ της, Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ.