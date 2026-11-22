Η Μαρσέιγ προηγήθηκε με δύο γκολ, όμως η Λε Μαν έβγαλε αντέδραση και έκανε την ανατροπή με 3-2, ενώ η Παρί διέλυσε την Ανζέ με 4-0 και ανέβηκε στη δεύτερη θέση της Ligue 1.

Η Μαρσέιγ κρατούσε τη νίκη στα χέρια της, έχοντας προηγηθεί με 2-0 απέναντι στη Λε Μαν, ωστόσο οι φιλοξενούμενοι δεν εγκατέλειψαν την προσπάθεια και κατάφεραν να επιστρέψουν εντυπωσιακά στο παιχνίδι. Με γκολ του Κολάς στο 84ο λεπτό και του Βερκρουίς στις καθυστερήσεις, η Λε Μαν έκανε την ανατροπή για το τελικό 3-2, στερώντας από τους Μασσαλούς τη νίκη στο πλαίσιο της 11η αγωνιστικής της Ligue 1.

Σχετικά νωρίς βρήκαν δίχτυα οι γηπεδούχοι, όταν ο Παϊσάο σκόραρε στο 18ο λεπτό, αλλά το γκολ δεν μέτρησε για οφσάιντ. Στο 33' ωστόσο, o Γκουιρί κατάφερε να ανοίξει το σκορ για τη Μαρσέιγ μέσα από την περιοχή, ενώ στο 40', ο ίδιος έδωσε στον Παϊσάο, ο οποίος με τη σειρά του διαμόρφωσε το 2-0.



Από την πλευρά της η Λε Μαν, κατάφερε να μειώσει στο 70' με απευθείας εκτέλεση φάουλ του Μαφουτά, ενώ στο 79', είχε τη δυνατότητα να ισοφαρίσει όταν κέρδισε πέναλτι για χέρι του Γκαρσία, αλλά ο σκόρερ της ομάδας δεν κατάφερε να βρει δίχτυα. Στο 84' ωστόσο, οι φιλοξενούμενοι άλλαξαν τον δείκτη του σκορ, με τον Κολάς να παίρνει την μπάλα μετά από απόκρουση και να φέρνει το ματς στα ίσια, ενώ στο 90+5', ο Βερκρουίς, υπέγραψε την ανατροπή της Λε Μαν, για το τελικό 2-3.

Παρί - Ανζέ 4-0

Νωρίτερα, η Παρί διέλυσε με 4-0 την Ανζέ, εκμεταλλεύτηκε τη χθεσινή ήττα της Λιλ από τη Λιόν και πέρασε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας.

O Πατρίκ Ζαμπί άνοιξε το σκορ στο 47ο λεπτό από ασίστ του Ντιέγκο Κόπολα και στο 55', ο Λούκα Κολεόσο διπλασίασε τα τέρματα των Παριζιάνων. Το 3-0 ήρθε από τον Μαξίμ Λοπέζ στο 65΄, ενώ το «κερασάκι στην τούρτα» πρόσθεσε για τους γηπεδούχους ο Ντιέγκο Κόπολα στο 72ο λεπτό με κεφαλιά.



Λοριάν - Ρεν 1-1

Χωρίς νικητή έληξε η αναμέτρηση ανάμεσα σε Λοριάν και Ρεν.

Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ στο 27', όταν ο Τάμαρι έστρωσε στον Ντία και εκείνος μέσα από την περιοχή, έκανε το 0-1.

Η απάντηση της Λοριάν ήρθε στο 45' από εκτέλεση κόρνερ του Αβόμ, ο Ταλμπί πήρε την κεφαλιά και έστειλε τη μπάλα στην εστία για το 1-1. Αν και οι γηπεδούχοι είχαν την ευκαιρία να πάρουν το προβάδισμα στο 52', ο Καντιού δεν ήταν εύστοχος από την άσπρη βούλα.

