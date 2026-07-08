Μέσι: Η φοβερή ατάκα του Τζόκοβιτς για τον Αργεντίνο (vid)
Πρόσωπο της ημέρας είναι για ακόμη μια φορά ο Λιονέλ Μέσι, μετά τη σπουδαία εμφάνισή του στην επική ανατροπή της Αργεντινής κόντρα στην Αίγυπτο (3-2), που έστειλε την Παγκόσμια πρωταθλήτρια στα προημιτελικά του Μουντιάλ κόντρα στην Ελβετία.
Ο 39χρονος σούπερ-σταρ είχε γκολ και ασίστ σε ένα μαγικό πεντάλεπτο και βοήθησε τα μέγιστα ώστε η Αλμπισελέστε (και ο ίδιος) να μην πει πρόωρο «αντίο» στον θεσμό, γνωρίζοντας την αποθέωση του ποδοσφαιρικού και όχι μόνο πλανήτη.
Μετά τον Ζλάταν Ιμπραϊμοβιτς λοιπόν, και ο σπουδαίος Νόβακ Τζόκοβιτς αποθέωσε τον Pulga. Έπειτα από την πρόκρισή του στα ημιτελικά του Wimbledon, ο Νόλε έδωσε μια ωραία ατάκα για τον Μέσι, λέγοντας πως θα ήθελε και εκείνος να μπορεί να παίζει 90 λεπτά σαν τον Αργεντίνο.
— Periodista: "Increíble como Messi tiene 39 años y sigue metiendo goles. Y tú ganas después de 5 horas y 15 minutos"— Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) July 7, 2026
— Novak Djokovic: "A mí me gustaría jugar 90 minutos como a él, pero..." (risas)
❤️ Los amamospic.twitter.com/oO0dD3GPTk
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