Ο Νόβακ Τζόκοβιτς «έριξε» μια σπουδαία ατάκα για τον Λιονέλ Μέσι, μετά τη μεγάλη πρόκριση της Αργεντινής στα προημιτελικά του Μουντιάλ.

Πρόσωπο της ημέρας είναι για ακόμη μια φορά ο Λιονέλ Μέσι, μετά τη σπουδαία εμφάνισή του στην επική ανατροπή της Αργεντινής κόντρα στην Αίγυπτο (3-2), που έστειλε την Παγκόσμια πρωταθλήτρια στα προημιτελικά του Μουντιάλ κόντρα στην Ελβετία.

Ο 39χρονος σούπερ-σταρ είχε γκολ και ασίστ σε ένα μαγικό πεντάλεπτο και βοήθησε τα μέγιστα ώστε η Αλμπισελέστε (και ο ίδιος) να μην πει πρόωρο «αντίο» στον θεσμό, γνωρίζοντας την αποθέωση του ποδοσφαιρικού και όχι μόνο πλανήτη.

Μετά τον Ζλάταν Ιμπραϊμοβιτς λοιπόν, και ο σπουδαίος Νόβακ Τζόκοβιτς αποθέωσε τον Pulga. Έπειτα από την πρόκρισή του στα ημιτελικά του Wimbledon, ο Νόλε έδωσε μια ωραία ατάκα για τον Μέσι, λέγοντας πως θα ήθελε και εκείνος να μπορεί να παίζει 90 λεπτά σαν τον Αργεντίνο.