Μπεσίκτας: Συμφώνησε με Βλάχοβιτς και τον κάνει δικό της για τρία χρόνια
Το παράδειγμα του Μοχάμεντ Σαλάχ θα ακολουθήσει όπως όλα δείχνουν ο Ντούσαν Βλάχοβιτς, που φέρεται να ήρθε σε συμφωνία με την Μπεσίκτας, πιθανή αντίπαλο του Παναθηναϊκού στο Conference League, για να συνεχίσει εκεί την καριέρα του.
Ο Σέρβος στράικερ έμεινε ελεύθερος από τη Γιουβέντους, έπειτα από 4 χρόνια στο Τορίνο, όπου μέτρησε 68 γκολ και 16 ασίστ σε 168 παιχνίδια.
Παρότι το όνομά του έπαιξε στο ρεπορτάζ συλλόγων όπως η Μπαρτσελόνα, ο 26χρονος αποφάσισε να δώσει το «ΟΚ» στον τουρκικό σύλλογο, με τον οποίο θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο συνεργασίας.
🚨⚪️⚫️ Dusan Vlahović to Besiktas, here we go! Verbal agreement in place for the Serbian striker.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 12, 2026
Contract until June 2029, three year deal with medical to follow as Besiktas plan for his travel today. pic.twitter.com/wghnUqjViS
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