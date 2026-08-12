Η πιθανή αντίπαλος του Παναθηναϊκού στο Conference, Μπεσίκτας, ήρθε σε οριστική συμφωνία με τον Ντούσαν Βλάχοβιτς.

Το παράδειγμα του Μοχάμεντ Σαλάχ θα ακολουθήσει όπως όλα δείχνουν ο Ντούσαν Βλάχοβιτς, που φέρεται να ήρθε σε συμφωνία με την Μπεσίκτας, πιθανή αντίπαλο του Παναθηναϊκού στο Conference League, για να συνεχίσει εκεί την καριέρα του.

Ο Σέρβος στράικερ έμεινε ελεύθερος από τη Γιουβέντους, έπειτα από 4 χρόνια στο Τορίνο, όπου μέτρησε 68 γκολ και 16 ασίστ σε 168 παιχνίδια.

Παρότι το όνομά του έπαιξε στο ρεπορτάζ συλλόγων όπως η Μπαρτσελόνα, ο 26χρονος αποφάσισε να δώσει το «ΟΚ» στον τουρκικό σύλλογο, με τον οποίο θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο συνεργασίας.