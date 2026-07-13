Στον πάγκο της ΑΕΚ θα συνεχίσει να βρίσκεται για τα επόμενα δυο χρόνια ο Αλέξης Αλβανός.

Το τμήμα χάντμπολ της ΑΕΚ συνεχίζει τις ανανεώσεις ενόψει της νέας σεζόν, καθώς μετά τον Ντένις Μπάρος, ο σύλλογος γνωστοποίησε και την παραμονή του προπονητή, Αλέξη Αλβανού.

Ο έμπειρος πλέον τεχνικός κατέκτησε το πρωτάθλημα με τον Δικέφαλο το 2023, ενώ υπήρξε μέλος και του προπονητικού τιμ που κατέκτησε το Πρωτάθλημα του 2020 και το τρεμπλ του 2021. Η συμφωνία των δυο πλευρών έχει ισχύ έως το 2028.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ και οι πρώτες δηλώσεις:

Ο Αλέξης Αλβανός προπονητής της ΑΕΚ έως το 2028! Η ΑΕΚ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Αλέξη Αλβανό, που θα παραμείνει προπονητής της ανδρικής ομάδας Χάντμπολ του Συλλόγου έως το 2028!

Έχοντας διαγράψει μία σπουδαία καριέρα ως αθλητής, έγινε στη συνέχεια κι ένας επιτυχημένος προπονητής. Με τον ίδιο στον πάγκο, η ΑΕΚ κατέκτησε τον τίτλο της Πρωταθλήτριας του 2023, ενώ ήταν μέλος και του προπονητικού τιμ που κατέκτησε το Πρωτάθλημα του 2020 και το τρεμπλ του 2021. Ο Αλέξης Αλβανός ανέλαβε ξανά τον Ιανουάριο του 2026, τεχνικός της ανδρικής ομάδας Χάντμπολ για δεύτερη φορά στην καριέρα του.

O Αλέξης δήλωσε στο aek.gr: «Νιώθω χαρούμενος που μου εμπιστεύονται αυτή τη θέση στην ΑΕΚ. Νιώθω ότι είμαι στην οικογένειά μου και σίγουρα φέτος η ομάδα έχει φτιαχτεί με πολύ ορθολογικό και ικανοποιητικό τρόπο. Με πολύ ορθολογικό μπάτζετ, για να μπορούμε να πρωταγωνιστούμε ξανά στο ελληνικό πρωτάθλημα και στην Ευρώπη. Μας περιμένει πολλή δουλειά, αφού είναι μια νέα ομάδα με νέους παίκτες. Όλοι οι παίκτες έχουν όρεξη, αλλά και ανυπομονησία για να δουλέψουμε σκληρά μαζί και να πετύχουμε τους στόχους μας».

Πηγή: aek.gr