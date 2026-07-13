Πληροφορίες του Gazzetta από τη Τσεχία θέλουν τον Ρικαρντίνιο της Βικτόρια Πλζεν να αρέσει στον Αστέρα AKTOR.

Ο Αστέρας AKTOR συνεχίζει την ενίσχυση του ενόψει της νέας σεζόν και σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta από την Τσεχία έχει βάλει στο «μάτι» τον 25χρονο φορ, Ρικαρντίνιο.

Ο Ρικάρντο Βιάνα Φίλιο όπως είναι το πλήρες όνομά του, έμεινε ελεύθερος από τη Βικτόρια Πλζεν και αναζητά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, με τους Αρκάδες να τον έχουν προσθέσει στη λίστα τους για την ενίσχυση της επιθετικής γραμμής.

Το 2024 είχε κοστίσει 1,2 εκατ. ευρώ στους Τσέχους ως «αποζημίωση» για την τοπ σεζόν με τη Λέφσκι Σόφιας όπου είχε 18 γκολ σε 48 παιχνίδια αλλά στη Πλζεν τόσο στην πρώτη όσο και στη δεύτερη ομάδα δεν μπόρεσε να διακριθεί, με αποτέλεσμα να παραχωρηθεί δανεικός στην Καϊράτ, όπου την περασμένη σεζόν, μέτρησε 32 συμμετοχές με τέσσερα γκολ και πανηγύρισε το πρωτάθλημα του Καζακστάν.

Από εκεί και πέρα, έκανε τα πρώτα του βήματα στη Γκρέμιο πριν έρθει στην Ευρώπη για τη Μαρίτιμο και επαναπατριστεί στην Ατλέτικο Γκοιανιένσε από την οποία πήγε στη Λέφσκι Σόφιας. Άξιο αναφοράς ότι έπαιξε και στα οκτώ παιχνίδια της League Phase του Champions League πέρσι, μεταξύ αυτών κόντρα στον Ολυμπιακό ενώ σκόραρε μέσα στο Emirates απέναντι στην Άρσεναλ.

Γενικά ο Βραζιλιάνος επιθετικός αναζητά την αναγέννηση του μετά την εντυπωσιακή σεζόν στη Βουλγαρία καθώς δεν έχει καταφέρει να διακριθεί τόσο στην Τσεχία όσο και στο Ισραήλ με την Μακάμπι Χάιφα όταν πήγε με τη μορφή δανεισμού.