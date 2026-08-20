ΠΑΟΚ - Μπραν: Το γκολ του Μπάμπα για το 1-1
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Στο 80' ο ΠΑΟΚ βρήκε το γκολ της ισοφάρισης απέναντι στην Μπραν από στατική φάση με κεφαλιά του Μπάμπα.
Η Μπραν πήρε προβάδισμα στην Τούμπα με τον Έρικσεν, αλλά ο ΠΑΟΚ κατάφερε να απαντήσει φέροντας το παιχνίδι στα ίσια στο 80'.
Ο Σορετίρε κέρδισε κόρνερ, ο Λουσέ το εκτέλεσε ωραία και ο Μπάμπα με κεφαλιά βρήκε δίχτυα για το 1-1.
@Photo credits: eurokinissi
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