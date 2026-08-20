Στο 80' ο ΠΑΟΚ βρήκε το γκολ της ισοφάρισης απέναντι στην Μπραν από στατική φάση με κεφαλιά του Μπάμπα.

Η Μπραν πήρε προβάδισμα στην Τούμπα με τον Έρικσεν, αλλά ο ΠΑΟΚ κατάφερε να απαντήσει φέροντας το παιχνίδι στα ίσια στο 80'.

Ο Σορετίρε κέρδισε κόρνερ, ο Λουσέ το εκτέλεσε ωραία και ο Μπάμπα με κεφαλιά βρήκε δίχτυα για το 1-1.