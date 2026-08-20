Ο Ομάρ Ρίτσαρντς έφτασε στη Θεσσαλονίκη για την επικύρωση της αγοράς του από τη Νότιγχαμ Φόρεστ και να μπει στις προπονήσεις του Άρη.

Η συμφωνία του Άρη με τη Νότιγχαμ Φόρεστ είναι δεδομένη όπως και η αντίστοιχο του παίκτη με τους «κίτρινους» για συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων χρόνων. Ο 28χρονος αριστερός full back έφτασε στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Πέμπτης (20/8) για την επικύρωσή της και φυσικά για να υποβληθεί σε ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις. Καθώς ο Ομάρ Ρίτσαρντς συμμετείχε στην προετοιμασίας αλλά και στα φιλικά παιχνίδια της αγγλικής ομάδας, εκτιμάται ότι βρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο φυσικής και αγωνιστικής κατάστασης.

Εκτός απροόπτου, ο Βρετανός (με ρίζες από την Τζαμάικα) θα πάρει μέρος στην αυριανή (21/8) τελευταία προπόνηση του Άρη, πριν την αναχώρηση της αποστολής για την Τρίπολη και για την πρεμιέρα του Πρωταθλήματος απέναντι στην Καλαμάτα.