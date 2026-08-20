Άρης: Στη Θεσσαλονίκη ο Ομάρ Ρίτσαρντς
Η συμφωνία του Άρη με τη Νότιγχαμ Φόρεστ είναι δεδομένη όπως και η αντίστοιχο του παίκτη με τους «κίτρινους» για συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων χρόνων. Ο 28χρονος αριστερός full back έφτασε στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Πέμπτης (20/8) για την επικύρωσή της και φυσικά για να υποβληθεί σε ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις. Καθώς ο Ομάρ Ρίτσαρντς συμμετείχε στην προετοιμασίας αλλά και στα φιλικά παιχνίδια της αγγλικής ομάδας, εκτιμάται ότι βρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπεδο φυσικής και αγωνιστικής κατάστασης.
Εκτός απροόπτου, ο Βρετανός (με ρίζες από την Τζαμάικα) θα πάρει μέρος στην αυριανή (21/8) τελευταία προπόνηση του Άρη, πριν την αναχώρηση της αποστολής για την Τρίπολη και για την πρεμιέρα του Πρωταθλήματος απέναντι στην Καλαμάτα.
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