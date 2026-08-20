Ρόσον Φαν Έιμα: Η Κηφισιά πάει για τον συμπαίκτη του Αντόνισε στο Κουρασάο
Η Κηφισιά θέλει να ολοκληρώσει ακόμα μια μεταγραφή λίγο πριν την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων της. Μετά την επικείμενη απόκτηση του Γιάννη Δοϊρανλή το κλαμπ των Βορείων Προαστίων αποφάσισε να ενισχυθεί στο κέντρο της άμυνας και ο εκλεκτός είναι ο Ρόσον Φαν Έιμα.
Πρόκειται για διεθνή με το Κουρασάο στόπερ, συμπαίκτη του Τζέρεμι Αντόνισε, ο οποίος ήταν στην αποστολή για το Παγκόσμιο Κύπελλο της Αμερικής, ενώ συνολικά έχει παίξει 28 φορές με το εθνόσημο.
Είναι 28χρονος, δεξιοπόδαρος κεντρικός αμυντικός, ύψους 1,86μ., ο οποίος θα προσφέρει aggressive χαρακτηριστικά στο κέντρο της άμυνας της ομάδας του Σεμπάστιαν Λέτο.
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Στόχος της Κηφισιάς είναι να τελειώσει τη μεταγραφή μέσα στο Σαββατοκύριακο, ώστε ο Φαν Έιμα να τεθεί το συντομότερο δυνατό στη διάθεση του Σέμπα.
Ξεκίνησε από την Ακαδημία της Βίλεμ και στη συνέχεια αγωνίστηκε σε Ρόντα, Πρόσεν Μίνστερ, Τοπ Ος και Βάαλβαϊκ. Την περασμένη σεζόν έκανε 30 εμφανίσεις σε επίπεδο δεύτερης κατηγορίας της Ολλανδίας.
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