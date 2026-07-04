Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ κλείδωσε το εισιτήριο για τη φάση των "16", επικρατώντας του Μάρκος Γκιρόν με 6-2, 7-6(4), 6-4.

Την πέμπτη νίκη σε ισάριθμες συναντήσεις κόντρα στον Μάρκος Γκιρόν πήρε ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ. Ο Γερμανός τενίστας επικράτησε με 6-2, 7-6(4), 6-4 του Αμερικανού και προκρίθηκε στον γύρο των "16" του Wimbledon.

Μία αναμέτρηση, στην οποία ο Νο.2 του κόσμου πέτυχε 17 άσους έναντι ενός κόντρα στον αντίπαλό του. Είχε 39 winners, παραβιάζοντας και τέσσερις φορές το σερβίς του αντιπάλου ώστε να φτάσει στη νίκη.

Με εξαίρεση το δεύτερο σετ, όπου κρίθηκε στο tie-break, ο κάτοχος του φετινού Roland Garros είχε τον απόλυτο έλεγχο στο ματς. Δέχθηκε μόλις ένα break από τον Μάρκος Γκιρόν και μπροστά στο κοινό του Wimbledon κατάφερε να φτάσει σε μία επικράτηση χωρίς να χάσει σετ.

Επόμενος αντίπαλος του Αλεξάντερ Ζβέρεφ στη φάση των "16" θα είναι ο Γίρι Λεχέτσκα. Ο Τσέχος τενίστας πήρε τη νίκη επί του Ζόμε Μουνάρ με 6-4, 6-4, 4-6, 6-4 για να βρεθεί απέναντι στον Γερμανό με στόχο ένα εισιτήριο στα προημιτελικά της διοργάνωσης.