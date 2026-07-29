Λίβερπουλ: Ετοιμάζει την πρώτη κίνηση για τον Μπαρκολά

Η Λίβερπουλ περνά στην τελική ευθεία για την απόκτηση του Μπράντλεϊ Μπαρκολά, ο οποίος αποτελεί τον βασικό μεταγραφικό της στόχο.

Η Λίβερπουλ ετοιμάζεται να καταθέσει την πρώτη της επίσημη πρόταση στην Παρί Σεν Ζερμέν για την απόκτηση του Μπράντλεϊ Μπαρκολά, ο οποίος αποτελεί τον κορυφαίο μεταγραφικό στόχο των «κόκκινων» για την ενίσχυση της επιθετικής τους γραμμής μετά την αποχώρηση του Σαλάχ.

Ο 23χρονος Γάλλος διεθνής, που δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2028, ωστόσο επιθυμεί να μετοκομίσει στο «Άνφιλντ». Με αυτά τα δεδομένα, η Λίβερπουλ είναι έτοιμη να μετατρέψει το ενδιαφέρον της σε επίσημη πρόταση, ανοίγοντας τις διαπραγματεύσεις με την πρωταθλήτρια Ευρώπης.

Η Παρί Σεν Ζερμέν κοστολογεί τον Μπαρκολά στα 145 εκατομμύρια λίρες, ωστόσο οι άνθρωποι της Λίβερπουλ δεν σκοπεύουν να φτάσουν σε αυτό το ποσό. Στόχος τους είναι να ολοκληρώσουν τη μεταγραφή με ένα ποσό που θα προσεγγίζει τα 100 εκατομμύρια λίρες, καθώς ο ποδοσφαιριστής έχει καταστήσει σαφές πως δεν επιθυμεί να ανανεώσει το συμβόλαιό του με τους Παριζιάνους και αναζητά μια νέα πρόκληση στην Premier League.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο ο Μπαρκολά πραγματοποίησε 49 συμμετοχές με την Παρί Σεν Ζερμέν, σημειώνοντας 13 γκολ και μοιράζοντας επτά ασίστ, συμβάλλοντας καθοριστικά στην κατάκτηση τόσο της Ligue 1 όσο και του Champions League. Παράλληλα, ήταν μέλος της αποστολής της εθνικής Γαλλίας στο Μουντιάλ της Αμερικής, αγωνιζόμενος και στα οκτώ παιχνίδια της ομάδας του Ντιντιέ Ντεσάν και σημειώνοντας τρία γκολ.