ΠΑΟΚ: Στην τελική ευθεία για τη Ντιναμό Κιέβου – Έμφαση σε κυκλοφορία και στατικές φάσεις

Ο ΠΑΟΚ συνέχισε την προετοιμασία του για τη ρεβάνς με τη Ντιναμό Κιέβου, με έμφαση στην κυκλοφορία της μπάλας και τις στατικές φάσεις

Στην τελική ευθεία για τη ρεβάνς με τη Ντιναμό Κιέβου έχει μπει ο ΠΑΟΚ, με την προετοιμασία να συνεχίζεται το πρωί της Τρίτης στο Αθλητικό Κέντρο της Νέας Μεσημβρίας και τον Αλέσιο Λίτσι να δουλεύει πάνω στις τελευταίες αγωνιστικές λεπτομέρειες.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με ασκήσεις rondo, δίνοντας έμφαση στην κυκλοφορία της μπάλας και στις γρήγορες συνεργασίες, ενώ στη συνέχεια το βάρος μεταφέρθηκε στις επιθετικές στατικές φάσεις, έναν τομέα στον οποίο το τεχνικό επιτελείο δίνει ιδιαίτερη σημασία ενόψει της αναμέτρησης της Πέμπτης (30/7-20:45). Η προπόνηση ολοκληρώθηκε με τουρνουά ποδοβόλεϊ.

Στο ιατρικό δελτίο δεν υπήρξαν αλλαγές. Οι Κίριλ Ντεσπόντοφ και Σουαλιό Μεϊτέ συνέχισαν το πρόγραμμα θεραπείας τους, ενώ ο Σόλα Σόρετιρε συμμετείχε για ακόμη μία ημέρα σε μέρος του κανονικού προγράμματος, συνεχίζοντας την προσπάθεια για την πλήρη επανένταξή του.

Η τελευταία προπόνηση του ΠΑΟΚ πριν από τη ρεβάνς θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα της Τετάρτης (29/7) στις 19:00 στην Τούμπα και θα είναι ανοιχτή για τους εκπροσώπους των ΜΜΕ για τα πρώτα 15 λεπτά. Νωρίτερα, στις 18:15, ο Αλέσιο Λίτσι και ένας ποδοσφαιριστής του Δικεφάλου θα παραχωρήσουν την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου.

Από την πλευρά της, η Ντιναμό Κιέβου θα προπονηθεί στις 17:00 στο γήπεδο της Τούμπας, επίσης με ανοιχτό το πρώτο τέταρτο για τους δημοσιογράφους, ενώ η συνέντευξη Τύπου των Ουκρανών είναι προγραμματισμένη για τις 16:30.