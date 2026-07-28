Ισίδωρος Κούβελος: «Είναι τεράστια η επιτυχία, η ΕΟΕ θα είναι πάντα στο πλευρό σας»

Με το χρυσό μετάλλιο του World Cup στις αποσκευές της επέστρεψε η Εθνική ομάδα πόλο ανδρών, με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή να υποδέχεται τους διεθνείς και τον Ισίδωρο Κούβελο να στέλνει το δικό του μήνυμα στήριξης για τη συνέχεια.

Η θριαμβευτική επιστροφή της Εθνικής ομάδας πόλο από το World Cup συνοδεύτηκε από μια ιδιαίτερη συνάντηση, καθώς ο Ισίδωρος Κούβελος υποδέχθηκε τους πρωταθλητές, δίνοντας συγχαρητήρια για το χρυσό μετάλλιο.

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ισίδωρος Κούβελος, μαζί με τον Αρχηγό Αποστολής στο Los Angeles 2028 Πέτρο Συναδινό, πήγαν στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και υποδέχθηκαν πρώτοι τους νέους Κυπελλούχους Κόσμου για να τους συγχαρούν προσωπικά για τη σπουδαία επιτυχία τους, η οποία επιβεβαιώνει τη διαχρονική παρουσία της ελληνικής υδατοσφαίρισης στην κορυφή του παγκόσμιου αθλητισμού.

Κατά τη διάρκεια της υποδοχής, μαζί με τον Πρόεδρο της ΚΟΕ Κυριάκο Γιαννόπουλο, ο Πρόεδρος της ΕΟΕ δήλωσε: «Βρεθήκαμε στο Βελιγράδι και σας έδωσα συγχαρητήρια και σας είπα ότι ο δρόμος, το ταξίδι συνεχίζεται και θα πηγαίνουμε όλο και ψηλότερα. Ήμουν σίγουρος γι’ αυτό. Και τα καταφέρατε, φτάσατε στην κορυφή του κόσμου. Είναι τεράστια η επιτυχία και το πιο σημαντικό από αυτό είναι ότι αυτή η επιτυχία, σας δίνει μια μεγάλη αυτοπεποίθηση για το μέλλον.

Σας δίνει μια μεγάλη αυτοπεποίθηση γιατί έχουμε μπροστά μας μακρύ δρόμο και μεγάλους στόχους όπως είναι τα Παγκόσμια Πρωταθλήματα και κυρίως οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Λος Άντζελες. Εγώ από καρδιάς θέλω να σας συγχαρώ όλους, να συγχαρώ τους αθλητές, τους προπονητές, το επιτελείο όλο που δούλεψε, τον προπονητή, τον Θοδωρή Βλάχο και όλους εσάς που δουλέψατε και βεβαίως την Κολυμβητική Ομοσπονδία που πραγματικά κάνει ένα τεράστιο έργο και στηρίζει την προσπάθειά σας. Εμείς σαν Ολυμπιακή Επιτροπή, να ξέρετε, θα είμαστε συνεχώς κοντά σας σε ό,τι χρειαστείτε για να φτάσουμε μαζί στο μεγάλο στόχο.

Είμαι βέβαιος ότι έτσι, με πειθαρχία, με πίστη και με όλη αυτήν την αυτοπεποίθηση που αποκτήσατε, θα φτάσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται. Συγχαρητήρια και πάλι από καρδιάς!»

Η υποδοχή πραγματοποιήθηκε μέσα σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, με συγγενείς, φίλους και φιλάθλους να αποθεώνουν τους χρυσούς Παγκόσμιους Κυπελλούχους, οι οποίοι επέστρεψαν στην Ελλάδα έχοντας χαρίσει μία ακόμη σπουδαία διεθνή διάκριση στη χώρα.