Ο Νόβακ Τζόκοβιτς προκρίθηκε στη φάση των "16" του Wimbledon, επικρατώντας με 7-5, 6-4, 1-6, 7-6(4) του Άρτουρ Ρίντερκνες.

Ακόμη μία... παράσταση στο κεντρικό court του Wimbledon έδωσε ο Νόβακ Τζόκοβιτς. Ο Σέρβος τενίστας επικράτησε με 7-5, 6-4, 1-6, 7-6(4) στη φάση των "32" του βρετανικού Grand Slam.

Μέσα λίγο παραπάνω από τρεις ώρες, ο κάτοχος 24 Grand Slam τίτλων κατάφερε να πάρει τη νίκη και να κλείσει ένα εισιτήριο στη φάση των "16". Ο 39χρονος είχε τον έλεγχο στην αρχή του ματς, κατακτώντας τα πρώτα σετ με 7-5 και 6-4, ωστόσο στη συνέχεια δυσκολεύτηκε αρκετά κόντρα στον Γάλλο.

Ο Αρτούρ Ρίντερκνες στο τρίτο σετ είχε την ευκαιρία να κλείσει με bagel το σετ και επιτρέποντας στον Τζόκοβιτς μόνο ένα game (6-1) έστειλε το ματς τέταρτο σετ. Εκεί οι δύο τενίστες ήταν εξαιρετικοί πίσω από το σερβίς τους, φτάνοντας στο tie-break.

Στο tie-break ο Νόβακ Τζόκοβιτς κατάφερε να κάνει δύο mini breaks έναντι μηδενός του αντιπάλου του και με 7-4 έκλεισε το σετ με 7-6(4), πανηγυρίζοντας τη νίκη. Στη φάση των "16" ο Σέρβος τενίστας θ' αντιμετωπίσει τον Ρόμαν Σαφιούλιν, ο οποίος νωρίτερα πήρε τη νίκη κόντρα στον Ζοάο Φονσέκα με 6-3, 6-3, 6-3.