Ξεκινάει η φάση των «16»!

Το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 χαρίζει καθημερινά σπουδαίες ποδοσφαιρικές στιγμές και τέτοιες αναμένεται να έχει και στη φάση των «16».

Ο οικοδεσπότης Καναδάς «μετακομίζει» στο Χιούστον ώστε να έρθει αντιμέτωπος με το Μαρόκο. Το σύνολο του Τζέσε Μαρς πήρε μία σπουδαία νίκη με 1-0 απέναντι στη Νότια Αφρική, χάρη σε ένα γκολ του Εουστάκιο στις καθυστερήσεις.

Έτσι για πρώτη φορά στην ιστορία του θα βρεθεί στους «16» ενός Μουντιάλ και η επιτυχία είναι μεγάλη. Θα βρει μπροστά του βέβαια έναν αντίπαλο που έχει τον ρόλο του φαβορί.

Το Μαρόκο άφησε έξω την Ολλανδία στη διαδικασία των πέναλτι και έδειξε ότι μόνο τυχαία δεν ήταν η παρουσία του στα ημιτελικά της προηγούμενης διοργάνωσης.

Χρειάστηκε βέβαια να ισοφαρίσει με μία κεφαλιά του Ντιοπ στο 90+1’ του παιχνιδιού, όμως τώρα έχει τον πρώτο λόγο για τη νίκη. Ο Σαϊμπαρί έχει εξελιχθεί στον πρωταγωνιστή της ομάδας, με τρία γκολ, και το να σκοράρει απέναντι στον Καναδά είναι σε απόδοση 2.55 στη Novibet.

Όποιος πάρει τη νίκη θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον νικητή του Παραγουάη – Γαλλία. Σε αυτό το ζευγάρι βέβαια τα πράγματα είναι πιο ξεκάθαρα. Οι Γάλλοι έως τώρα έχουν δείξει το καλύτερο πρόσωπο στη διοργάνωση, με μία επίθεση που «πετάει φωτιές».

Η τριάδα των Εμπαπέ, Ολίσε, Ντεμπελέ έχει λύσεις σε κάθε παιχνίδι που έχει βρεθεί μαζί στο γήπεδο έως τώρα έχοντας πετύχει τα 10 από τα 13 γκολ της ομάδας τους ενώ έχουν δώσει συνολικά και 9 ασίστ! Γι’ αυτό τον λόγο η Γαλλία είναι το μεγάλο φαβορί αλλά η Παραγουάη έχει κάνει ήδη μία υπέρβαση.

Κατάφερε να αποκλείσει στη διαδικασία των πέναλτι τη Γερμανία και να πραγματοποιήσει μία μεγάλη έκπληξη στη διοργάνωση. Το έκανε μάλιστα παίζοντας το ποδόσφαιρο της και η ψυχολογία της είναι στα ύψη.

Ο Ολίσε μπορεί ακόμα να μην έχει σκοράρει στη διοργάνωση, έχει βέβαια 5 ασίστ, αλλά δοκιμάζει συχνά το πόδι του και το να έχει Over 1.5 σουτ στην εστία είναι σε απόδοση 2.80 στη Novibet.

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