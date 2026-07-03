Μουράτογλου για Τσιτσιπά: «Δεν βρίσκεται εκεί που ανήκει»

Ο Πάτρικ Μουράτογλου επιβεβαίωσε με ένα βίντεο στα social media την έναρξη της συνεργασίας του με τον Στέφανο Τσιτσιπά, τις βλέψεις του για το μέλλον.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς παρουσιάστηκε στο Wimbledon χωρίς τον πατέρα του και προπονητή Απόστολο Τσιτσιπά. Αυτό συνέβη καθώς οι δύο άντρες διέκοψαν τη συνεργασία τους.

Ο Έλληνας τενίστας ξεκίνησε συνεργασία με τον Πάτρικ Μουράτογλου και πιο συγκεκριμένα με τον Τόμας Περίν. Μέσα από ένα βίντεο στα social media o Γάλλος προπονητής εξήγησης πώς συνεργαστεί με τον Νο.87 του κόσμου, τονίζοντας πως ο Τσιτσιπάς δεν βρίκεται εκεί που ανήκει.

Όσα είπα στο βίντεο ο Πάτρικ Μουράτογλου

«Επιβεβαιώνω αυτό που είπε ο Στέφανος σε συνέντευξή του, ότι θα είμαι μέλος της ομάδας.

Θα επιβλέπω τις προπονήσεις, τους αγώνες και θα δουλέψω μαζί με τον Τόμας Περίν ο οποίος είναι προπονητής στην ακαδημία για πολλά χρόνια.

Αποφάσισα να μην πάω στο τουρ για λίγο, για επαγγελματικούς και προσωπικούς λόγους.

Η σχέση που έχω με τον Στεφ τόσα χρόνια είναι πολύ δυνατή.

Είναι πολύ σημαντικός για μένα, και νομίζω πως δεν βρίσκεται εκεί που ανήκει, όσον αφορά την κατάταξη και τα αποτελέσματα.

Είχαμε μία εβδομάδα εδώ στην ακαδημία, είπαμε να συνεργαστούμε για λίγες μέρες και μετά να βρούμε λύση και έναν καλό προπονητή, για όταν είναι στο τουρ.

Θα συνεργάζομαι με τον Τόμας σε καθημερινή βάση για τα προγράμματα προπόνησης, για όλες τις αναλύσεις πριν τους αγώνες, τόσο και για τις αναλύσεις μετά τους αγώνες, να προετοιμάζω τους αγώνες.

Νομίζω ότι είναι μια καλή λύση.

Υπάρχουν πολλά πράγματα που δεν μπορώ να δω επειδή δεν είμαι εδώ, οπότε εμπιστεύομαι τα μάτια και τα σχόλια του Τόμας ώστε να λαμβάνω τις πληροφορίες που λείπουν.

Προσπαθούμε να συνεργαζόμαστε όσο πιο στενά γίνεται.

Τα τελευταία δύο χρόνια ήταν πολύ δύσκολα για εκείνον.

Είχε έναν τραυματισμό.

Ξαναχτίζουμε πάνω στη δύναμη του Στεφ».