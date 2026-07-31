Οι Μαϊάμι Χιτ και οι Μπόστον Σέλτικς, εξετάζουν «ζεστά» την περίπτωση του Μπράντλεϊ Μπιλ.

Οι μεταγραφές στο NBA συνεχίζονται και μπορεί ο ΛεΜπρόν Τζέιμς να βρήκε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, όμως υπάρχουν ακόμη αρκετοί free agents. Ένας από τους παίκτες που απασχολούν την αγορά στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, είναι ο Μπράντλεϊ Μπιλ.

Ο 33χρονος γκαρντ, είχε υπογράψει διετές συμβόλαιο το 2025 με τους Κλίπερς, ωστόσο μετά από μια σεζόν στο Λος Άντζελες, έμεινε ελεύθερος. Σύμφωνα με τον Έβαν Σάιντερι, υπάρχουν δύο ομάδες από την Ανατολική Περιφέρεια του NBA, οι οποίες εξετάζουν την περίπτωση του Μπιλ.

Η μία ομάδα, είναι οι Χιτ του Γιάννη Αντετοκούνμπο και η άλλη, είναι οι Μπόστον Σέλτικς. Τόσο οι μεν, όσο και οι δε, βλέπουν στο πρόσωπο του Αμερικανού γκαρντ, μια πολύτιμη λύση που θα φέρει ποιότητα και εμπειρία.

Ο Μπιλ τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, είχε μέσο όρο 8.2 πόντους και 1.7 ασίστ ανά 20.2 λεπτά συμμετοχής.