Ο Τάρι Ίσον των Ρόκετς, ζήτησε περιοριστικά μέτρα κατά της πρώην συντρόφου του, λόγω απειλών, αλλά και βίας.

Σε μία είδηση «σοκ» έχουν προχωρήσει τα αμερικανικά ΜΜΕ, η οποία αφορά έναν παίκτη του NBA. Πρόκειται για τον Τάρι Ίσον των Χιούστον Ρόκετς, ο οποίος κινείται νομικά κατά της πρώην συντρόφου του, Μέριλιν Μαρίτσα Μέλο Ροντρίγκες.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο Ίσον, ζήτησε περιοριστικά μέτρα κατά της Ροντρίγκες, τόσο στα γήπεδα που θα αγωνίζονται οι Ρόκετς στην Καλιφόρνια, όσο και να μην βρίσκεται κοντά στο σπίτι του ή το όχημά του.

Ο λόγος αυτός, έχει να κάνει καθώς ο 25χρονος, κατηγορεί την πρώην σύντροφό του για ενδοοικογενειακή βία και πως κατέστρεψε ρούχα αξίας 92 χιλιάδων δολαρίων. Μάλιστα, στην ίδια αναφορά, γράφεται ότι ένας φίλος της Ροντρίγκες, τον απείλησε για τη ζωή του.

Ακόμα δεν έχει υπάρξει κάποια απάντηση από την πλευρά της Ροντρίγκες.