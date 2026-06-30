Η Σβιόντεκ ξέσπασε σε κλάματα μετά την πρόκριση στο Wimbledon

Η Ίγκα Σβιόντεκ εξωτερίκευσε την ψυχολογική της κατάσταση μετά τη δύσκολη πρόκρισή της στον 2ο γύρο στο Wimbledon.

Η Ίγκα Σβιόντεκ χρειάστηκε τρία σετ για να κάμψει την αντίσταση της Τέιλορ Τάουνσεντ με 6-1, 6-2, 6-3 και να αρχίσει νικηφόρα την προσπάθεια υπεράσπισης του τίτλου στο Wimbledon.

H σεζόν έχει αρκετά σκαμπανεβάσματα για την παίκτρια από την Πολωνία, η οποία μετά το τέλος του αγώνα, ξέσπασε σε κλάματα.

«Δεν είμαι σίγουρη αν μπορώ να μιλήσω τόσο πολύ. Αλλά ήταν δύο δύσκολες εβδομάδες. Δεν ήταν μια σεζόν όπου όλα πήγαν όπως ήθελα. Δεν νομίζω ότι κέρδισα κανέναν αγώνα τριών σετ φέτος. Είμαι χαρούμενη που μπόρεσα να το κάνω εδώ. Προφανώς σημαίνει πολλά, είμαι απλώς χαρούμενη που είμαι εδώ» εξήγησε στη συνέχεια στη συνέντευξη Τύπου.

😢 Las lágrimas de una 𝐜𝐚𝐦𝐩𝐞𝐨𝐧𝐚. Las lágrimas de 𝐒́𝐰𝐢𝐚̨𝐭𝐞𝐤.



El sufrimiento de 𝐈𝐠𝐚 para vencer en primera ronda de #Wimbledon.



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#LaPistaDelTenis pic.twitter.com/vHj5NxigEm June 30, 2026



Για την ακρίβεια αυτό ήταν το 8ο παιχνίδι της μέσα στο 2026, που κρίθηκε στα τρία σετ και μετά τη νίκη επί της Άννα Καλίσκανγια τον Ιανουάριο στο Australian Open, είχε χάσει όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια. Στον επόμενο γύρο η Σβιόντεκ θα αντιμετωπίσει την Καρολίνα Πλίσκοβα.

Τρία σετ χρειάστηκε και η Έλενα Ριμπάκινα απέναντι στη Λουίς Μπουασόν μέχρι να εξασφαλίσει την πρόκριση με 6-4, 1-6, 6-3 και στον 2ο γύρο αντιμετωπίσει την Αμερικανίδα, Κέιτι Μακνάλι.

Aντίθετα τον πρόωρο αποκλεισμό γνώρισαν η Ελίνα Σβιτόλινα και η Πάουλα Μπαντόσα. Η Σβιτόλινα αν και πήρε τα πρώτα τέσσερα games, ηττήθηκε από την Ντάρια Σνίγκουρ με 7-5, 6-2.

Με τη σειρά της η Μπαντόσα προηγήθηκε με 5-2 στο 3ο σετ απέναντι στην Έμμα Ναβάρο, όμως η Αμερικανίδα έφθασε στη νίκη με 4-6, 6-3, 7-5.



