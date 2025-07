Η Ιγκα Σβιόντεκ συνέχισε απτόητη στο Wibmledon τη συνήθειά της να «κλέβει» πετσέτες, με το λογότυπο του τουρνουά, πώς δικαιολογήθηκε η φιναλίστ.

H Ίγκα Σβιόντεκ έχει μανία από ό,τι αποδεικνύεται με τις πετσέτες στο Wimbledon. Η 24χρονη παίκτρια από την Πολωνία, νικώντας την Μπελίντα Μπέντσιτς, το Σάββατο (12/7) με αντίπαλο την Αμάντα Ανισίμοβα θα παίξει για τον πρώτο της τίτλο στο All England Club.

Kαι παράλληλα, αναχωρώντας από το Λονδίνο, θα έχει περισσότερες πετσέτες στις αποσκευές της.

Τι, όμως, πραγματικά συμβαίνει. Μετά τη νίκη της επί της Λιουντμίλα Σαμσόνοβα στα προημιτελικά, η κάμερα έπιασε τη Σβιόντεκ να ζητά από ball boy να της φέρει όσο το δυνατόν περισσότερες από τις κλασικές πετσέτες με το σήμα του Wimbledon που προορίζονταν για παίκτριες, το αγόρι ανταποκρίθηκε και η παίκτρια γέμιζε μια από τις τσάντες της.

Look at her asking ball kid to pick all towels she even bring one extra bag for towels only and she no bother to carry them all as many you give her Iga never change pls never😭 https://t.co/DIMrT95lNK pic.twitter.com/kmFFbCSCnz