Η Μίρα Αντρέεβα δεν πήρε πολύ ψύχραιμα τον αποκλεισμό της στον δεύτερο γύρο του Wimbledon, πετώντας τη ρακέτα στο τέλος του αγώνα με κίνδυνο να χτυπήσει ball girl.

Η Μίρα Αντρέεβα ηττήθηκε στον δεύτερο γύρο από την Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα και γνώρισε τον αποκλεισμό από το Wimbledon. Η κάτοχος του φετινού Roland Garros δεν πήρε καθόλου ψύχραιμα την ήττα, πετώντας τη ρακέτα της μετά το τέλος του αγώνα.

Η κίνηση αυτή ήταν αρκετά ριψοκίνδυνη μιας και στο σημείο που πέταξε τη ρακέτα βρισκόταν κοντά ένα ball girl. Ακριβέστερα, η Τσέχα τενίστρια πήρε έκλεισε το τρίτο και τελευταίο σετ και πριν οι δύο τενίστριες συναντηθούν στο φιλέ για την καθιερωμένη χειραψία, η νεαρή Ρωσίδα εκτόξευσε τη ρακέτα της.

Το γεγονός αυτό δεν πέρασε ασχολίαστο από το κοινό στα social media. Πολλοί ανέφεραν πως η Αντρέεβα είναι bad looser, λέγοντας πως είναι αναγκαίο να διορθώσει τη συμπεριφορά της μετά από ήττες, μιας και δεν είναι η πρώτη φορά που ενεργεί έτσι.

Προς το παρόν, οι διοργανωτές δεν έχουν ανακοινώσει κάποια τιμωρία ή κάποιο πρόστιμο για την νεαρή τενίστρια. Το μόνο σίγουρο, όμως, είναι πως δεν θα το αφήσουν να περάσει έτσι μιας και τα πρωτόκολλα στο Wimbledon είναι αρκετά αυστηρά.

Το βίντεο με την αντίδραση της Αντρέεβα