Ο Νόβακ Τζόκοβιτς είχε όρεξη για πλάκα στο ματς κόντρα στον Στέφανο Τσιτσιπά για τον δεύτερο γύρο του Wimbledon με... θύμα ένα ball girl.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς πήρε τη νίκη κόντρα στον Στέφανο Τσιτσιπάς στον δεύτερο γύρο του Wimbledon. Ο Σέρβος τενίστας επικράτησε με 6-3, 6-4, 6-2 του Έλληνα και προκρίθηκε στον τρίτο γύρο του βρετανικού Grand Slam.

Αυτό, όμως, δεν ήταν το μόνο καλό στιγμιότυπο του 39χρονου τενίστα. Μετά το τέλος του δεύτερου σετ, όπου ο Τσιτσιπάς πήρε toilet break, ο Νόβακ Τζόκοβιτς έφτιαχνε τις γάζες στον ώμο του. Ο Σέρβος ζήτησε τη βοήθεια ενός ball girl, δίνοντας της το ψαλίδι για να κόψει ένα κομμάτι της γάζας.

Το ball girl πολύ προσεκτικά βοήθησε τον Νόλε, με τον ίδιο να προσποιείται πως τον έκοψε με το ψαλίδι. Η ίδια τρόμαξε, με τον έμπειρο αθλητή να την καθησυχάζει αμέσως λέγοντας της πως έκανε πλάκα. Μετά το τέλος του αγώνα, ο Σέρβος μίλησε για τη συγκεκριμένη πλάκα και το γεγονός ότι ήταν χαλαρός.

«Υποθέτω ότι τέτοια πράγματα βγαίνουν στην επιφάνεια όταν προηγείσαι με 2-0 σετ και όχι όταν χάνεις με 2-0. Ο Στέφανος πήγε να αλλάξει, οπότε είχα λίγο ελεύθερο χρόνο... Συγγνώμη! Δεν ξέρω αν είναι ακόμα εδώ. Συγγνώμη αν την τρόμαξα. Μάλλον δεν ήταν και το καλύτερο αστείο τελικά. Εμένα πάντως με χαλάρωσε λίγο περισσότερο» ήταν οι δηλώσεις του.