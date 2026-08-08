Νανού - Ηρακλής: Έτοιμος να ολοκληρώσει ένα σημαντικό deal ο Γηραιός
Κοντά σε μία σπουδαία προσθήκη για να ενισχυθεί στο δεξί άκρο της άμυνας βρίσκεται ο Ηρακλής καθώς έχει έρθει σε συμφωνία με τον Εουλάνιο Άντζελο Σιπέλα Γκόμες ή αλλιώς Νανού.
Σύμφωνα με το «24sports.com.cy», ο 32χρονος ακραίος μπακ βρίσκεται ήδη στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τον Γηραιό.
Πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή με βαρύ βιογραφικό καθώς έχει φτάσει να αγωνιστεί με τη φανέλα της Πόρτο όπου μέτρησε 21 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, μεταξύ αυτών και στο Champions League ενώ στη συνέχεια έχει παίξει στο MLS με τη Ντάλας αλλά και με τη Σαμσουνσπόρ.
Τελευταίος σταθμός ήταν ο ΑΠΟΕΛ όπου πραγματοποίησε μία γεμάτη σεζόν με 35 συμμετοχές και πλέον είναι ελεύθερος για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.
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