Ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας ανακοίνωσε τους παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του στην πρώτη επίσημη αναμέτρηση της Καλαμάτας για τη νέα σεζόν, κόντρα στον Παναιτωλικό (19/8,17:15).

Η Καλαμάτα ετοιμάζεται να ξεκινήσει τις επίσημες υποχρεώσεις της για τη φετινή σεζόν, αντιμετωπίζοντας τον Παναιτωλικό στο πλαίσιο του 2ου προκριματικού γύρου του Κυπέλλου Ελλάδος (19/8,17:15).

Η Μαύρη Θύελλα ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για το ματς απέναντι στους Αγρινιώτες, με τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα να κάνει εν συνεχεία γνωστά τα ονόματα των παικτών που συμπεριέλαβε στην αποστολή του.

Εκτός είναι οι Βασίλιεβιτς, Κουρμινόφσκι, Πέρες, Φρίμπονγκ, Μιράντα, αλλά και ο Καρεάσο, που δεν έχει ξεπεράσει ακόμα στο 100% τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρούσε.

Η Καλαμάτα θα παίξει με τον Παναιτωλικό στο «Ελ Πάσο» της Καλλιθέας το πρώτο παιχνίδι της σεζόν, μιας και οι εργασίες στο γήπεδο της Παραλίας βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη.

Αναλυτικά η αποστολή της Καλαμάτας

Γκέλιος, Γκίνης, Βαρελάς, Ροντρίγκες, Στρούγγης, Μπακαγιόκο, Παναγιώτου, Γκεσάν, Καλουτσικίδης, Ιγκνιάτοβιτς, Ναούμης, Αλόνσο, Χατζηθεοδωρίδης, Πινιέιρο, Ντιαρά, Κατάλντι, Λιατσικούρας, Μπονέτο, Χάμζα, Σίγκουρτσον, Βάργκας, Μορέιρα, Μπολίβαρ, Μουζάκης.