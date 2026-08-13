Φοβερές σκηνές έλαβαν χώρα στο φιλικό της Μάλαγα με τη Φούλαμ (2-2), με τους Άγγλους να φεύγουν από τη διαδικασία των πέναλτι για να προλάβουν πτήση και τους Ισπανούς να εκτελούν σε άδεια εστία.

Ένα πρωτοφανές σκηνικό έλαβε χώρα το βράδυ της Τετάρτης (12/8) στο «Λα Ροσαλέδα» της Ισπανίας, την έδρα της Μάλαγα, στη φιλική αναμέτρηση με τη Φούλαμ.

Οι δυο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες με 2-2 στην κανονική διάρκεια και, εφόσον επρόκειτο για το (φιλικό) τουρνουά Costa del Sol Trophy, θα έπρεπε να αναδειχθεί νικητής μέσω της διαδικασίας των πέναλτι. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν συνέβη ακριβώς όπως θα έπρεπε.

Κατά τη διάρκεια του ματς, ο Άλβαρο Αρμπελόα αποβλήθηκε, με αποτέλεσμα να υπάρχει ένταση. Πέραν αυτού όμως, τα δημοσιεύματα αναφέρουν πως ο αγγλικός σύλλογος δεν είχε συμφωνήσει το παιχνίδι να κριθεί στη «ρώσικη ρουλέτα» και, αν κάτι τέτοιο συνέβαινε, υπήρχε κίνδυνος να χαθεί η πτήση της επιστροφής.

Έτσι, οι ποδοσφαιριστές της Φούλαμ αποχώρησαν από το γήπεδο, ενώ οι της Μάλαγα θέλοντας να... διακωμωδήσουν την κατάσταση, εκτέλεσαν πέναλτι σε άδεια εστία.