Απίθανα πράγματα στο φιλικό Μάλαγα - Φούλαμ: Οι Άγγλοι έφυγαν για να προλάβουν το αεροπλάνο και οι αντίπαλοι εκτέλεσαν πέναλτι σε άδεια εστία (vid)
Ένα πρωτοφανές σκηνικό έλαβε χώρα το βράδυ της Τετάρτης (12/8) στο «Λα Ροσαλέδα» της Ισπανίας, την έδρα της Μάλαγα, στη φιλική αναμέτρηση με τη Φούλαμ.
Οι δυο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες με 2-2 στην κανονική διάρκεια και, εφόσον επρόκειτο για το (φιλικό) τουρνουά Costa del Sol Trophy, θα έπρεπε να αναδειχθεί νικητής μέσω της διαδικασίας των πέναλτι. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν συνέβη ακριβώς όπως θα έπρεπε.
Κατά τη διάρκεια του ματς, ο Άλβαρο Αρμπελόα αποβλήθηκε, με αποτέλεσμα να υπάρχει ένταση. Πέραν αυτού όμως, τα δημοσιεύματα αναφέρουν πως ο αγγλικός σύλλογος δεν είχε συμφωνήσει το παιχνίδι να κριθεί στη «ρώσικη ρουλέτα» και, αν κάτι τέτοιο συνέβαινε, υπήρχε κίνδυνος να χαθεί η πτήση της επιστροφής.
Έτσι, οι ποδοσφαιριστές της Φούλαμ αποχώρησαν από το γήπεδο, ενώ οι της Μάλαγα θέλοντας να... διακωμωδήσουν την κατάσταση, εκτέλεσαν πέναλτι σε άδεια εστία.
After Fulham’s game with Malaga last night ended in a 2-2 draw last night, the Spanish club wanted to do a penalty shootout, but Fulham said it wasn’t in the contract so left the field.— Football Away Days (@FBAwayDays) August 13, 2026
So a Malaga took a pen into the empty net and they all celebrated 🤣 pic.twitter.com/aFJ6EMxJMm
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