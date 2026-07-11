Δείτε πότε θα διεξαχθεί ο πρώτος ημιτελικός για το Παγκόσμιο Κύπελλο, ανάμεσα σε Γαλλία και Ισπανία.

Το δεύτερο εισιτήριο για τα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου απέκτησε κάτοχο, με την Ισπανία να επικρατεί 2-1 του Βελγίου και να εξασφαλίζει την πρόκριση για την τετράδα του θεσμού.

Εκεί, περιμένει η Γαλλία, σε έναν άκρως ενδιαφέρον ευρωπαϊκό... εμφύλιο, ο οποίος θα διεξαχθεί και πρώτος χρονικά. Συγκεκριμένα, η αναμέτρηση των Τρικολόρ με τους Ίβηρες θα λάβει χώρα την Τρίτη, 14 Ιουλίου και ώρα 22:00, στο Ντάλας, ενώ θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2.

Υπενθυμίζεται πως οι δύο ποδοσφαιρικές υπερδυνάμεις είχαν αναμετρηθεί και στα ημιτελικά του Euro 2024, με τη Φούρια Ρόχα να επικρατεί 2-1 και να παίρνει την πρόκριση για τον τελικό, όπου είχε νικήσει την Αγγλία για να κατακτήσει τον τίτλο.