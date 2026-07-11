Ισπανία - Βέλγιο 2-1: Τα highlights της πρόκρισης της Φούρια Ρόχα (vid)
Μερίνο ο... «από μηχανής θεός» της Ισπανίας! Ο παίκτης της Άρσεναλ σκόραρε στο 88ο λεπτό απέναντι στο Βέλγιο, έκανε το 2-1 και έδωσε την πρόκριση στους Ίβηρες. Ο Ισπανός το έκανε ακριβώς όπως με την Πορτογαλία στους «16», που χάρισε με δικό του γκολ στις καθυστερήσεις, το εισιτήριο των προημιτελικών στην πατρίδα του. Έτσι, οι Πρωταθλητές Ευρώπης έγιναν η δεύτερη ομάδα που περνάει στους «4» και θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία, που πέταξε εκτός το Μαρόκο (2-0). Τα άλλα δύο ζευγάρια των «8» είναι το Αργεντινή - Ελβετία και το Αγγλία - Νορβηγία. Οι νικητές διασταυρώνονται μεταξύ τους.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.