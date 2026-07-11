Η Ισπανία κέρδισε με 2-1 το Βέλγιο στο Λος Άντζελες, στον δεύτερο προημιτελικό του Μουντιάλ 2026 και πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά του θεσμού.

Μερίνο ο... «από μηχανής θεός» της Ισπανίας! Ο παίκτης της Άρσεναλ σκόραρε στο 88ο λεπτό απέναντι στο Βέλγιο, έκανε το 2-1 και έδωσε την πρόκριση στους Ίβηρες. Ο Ισπανός το έκανε ακριβώς όπως με την Πορτογαλία στους «16», που χάρισε με δικό του γκολ στις καθυστερήσεις, το εισιτήριο των προημιτελικών στην πατρίδα του. Έτσι, οι Πρωταθλητές Ευρώπης έγιναν η δεύτερη ομάδα που περνάει στους «4» και θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία, που πέταξε εκτός το Μαρόκο (2-0). Τα άλλα δύο ζευγάρια των «8» είναι το Αργεντινή - Ελβετία και το Αγγλία - Νορβηγία. Οι νικητές διασταυρώνονται μεταξύ τους.