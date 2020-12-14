Οι βουλγαρικές πηγές είναι κατηγορηματικές στο ότι η μεταγραφή του Πέταρ Στάνιτς στον Ολυμπιακό θα πραγματοποιηθεί με κόστος στα 10 εκατ. ευρώ.

Πληροφοριών συνέχεια από τη Βουλγαρία για τον διεθνή Σέρβο μεσοεπιθετικό, Πέταρ Στάνιτς. Σύμφωνα με τις πηγές από τη γειτονική μας χώρα η μεταγραφή αυτή των Πειραιωτών θα γίνει πράξη με κόστος στα 10 εκατ. ευρώ. Ο παίκτης της Λουντογκόρετς ήταν καιρό τώρα ένας βασικός μεταγραφικός στόχος για τους Ερυθρόλευκους.

Ο Πέταρ Στάνιτς έχοντας κροατικό και σερβικό διαβατήριο ο παίκτης είναι κυρίως δεκάρι αλλά παίζει και στον άξονα και στα άκρα της επίθεσης. Στα 24 του χρόνια είχε πέρυσι σεζόν με 55 ματς, 16 γκολ και 13 ασίστ.

Οι ομάδες του Στάνιτς

Μπάτσκα Τόπολα: 84 αγώνες με 18 γκολ και 12 ασίστ

Λουντογκόρετς: 55 αγώνες με 16 γκολ και 13 ασίστ

Σπαρτάκ Σουμπότικα: 31 αγώνες με 3 γκολ και 3 ασίστ

Ζελέζνιζαρ: 29 αγώνες με 5 γκολ και 1 ασίστ

Ερυθρός Αστέρας: 16 αγώνες με 1 γκολ και 2 ασίστ

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