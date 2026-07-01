Κόκο Γκοφ: Με διπλή ανατροπή στο 3ο σετ συνεχίζει στο Wimbledon
Η Κόκο Γκοφ χρειάστηκε να επιστρέψει δύο φορές στο 3ο σετ προκειμένου να κάμψει την αντίσταση της Σολάνα Σιέρα με 6-3, 3-6, 7-6(7) και να πάρει την πρόκριση στον 3ο γύρο του Wimbledon.
Η Γκοφ είδε το φάσμα του αποκλεισμού με αντίπαλο την 22χρονη παίκτρια από την Αργεντινή (Νο.56). Στο 3ο σετ η Σιέρα προηγήθηκε με 5-3, όμως η Αμερικανίδα ανέτρεψε τα δεδομένα, προσπέρασε με 6-5, με την πρόκριση να κρίνεται στο super tie break.
Η Σιέρα πήρε ξανά προβάδισμα με 4-2, 5-3 και 7-4, όμως η Γκοφ κατακτώντας έξι πόντους στη σειρά και με άσο έκλεισε τη διαδικασία με 10-7, πήρε το σετ με 7-6(7) και μαζί την πρόκριση.
Gauff d. Solana Sierra 6-3 3-6 7-6(7) at Wimbledon
Solana served for the match.
Down 4-7 in the tiebreak.
2 points from defeat.
But Coco stared it down like we’ve seen her do so many times before.
✅5th Wimbledon R3
✅28th win of 2026
Never question the fight of Coco… pic.twitter.com/9sTLgro5vV— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 1, 2026
Η Γκοφ, που είχε 10 άσους και μόλις πέντε διπλά λάθη, κινδύνεψε με αποκλεισμό, παρότι η Σιέρα υπέπεσε σε 21 περισσότερα αβίαστα λάθη (45 έναντι 24), όμως στο τέλος είχε τις λύσεις για να βρεθεί στη φάση των «32».
Εκεί θα αντιμετωπίσει τη συμπατριώτισσά της Κλερ Λιού που με τη σειρά της απέκλεισε την Τουρκάλα, Ζεϊνέπ Σονμέζ με 7-5, 6-3.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.