Η Κόκο Γκοφ σε δύο περιπτώσεις κινδύνεψε με ήττα από τη Σολάνα Σιέρα, όμως πήρε την πρόκριση στα τρία σετ για τον 3ο γύρο στο Wimbledon.

Η Κόκο Γκοφ χρειάστηκε να επιστρέψει δύο φορές στο 3ο σετ προκειμένου να κάμψει την αντίσταση της Σολάνα Σιέρα με 6-3, 3-6, 7-6(7) και να πάρει την πρόκριση στον 3ο γύρο του Wimbledon.

Η Γκοφ είδε το φάσμα του αποκλεισμού με αντίπαλο την 22χρονη παίκτρια από την Αργεντινή (Νο.56). Στο 3ο σετ η Σιέρα προηγήθηκε με 5-3, όμως η Αμερικανίδα ανέτρεψε τα δεδομένα, προσπέρασε με 6-5, με την πρόκριση να κρίνεται στο super tie break.

Η Σιέρα πήρε ξανά προβάδισμα με 4-2, 5-3 και 7-4, όμως η Γκοφ κατακτώντας έξι πόντους στη σειρά και με άσο έκλεισε τη διαδικασία με 10-7, πήρε το σετ με 7-6(7) και μαζί την πρόκριση.

Gauff d. Solana Sierra 6-3 3-6 7-6(7) at Wimbledon



Solana served for the match.



Down 4-7 in the tiebreak.



2 points from defeat.



But Coco stared it down like we’ve seen her do so many times before.



✅5th Wimbledon R3

✅28th win of 2026



Never question the fight of Coco… pic.twitter.com/9sTLgro5vV July 1, 2026

Η Γκοφ, που είχε 10 άσους και μόλις πέντε διπλά λάθη, κινδύνεψε με αποκλεισμό, παρότι η Σιέρα υπέπεσε σε 21 περισσότερα αβίαστα λάθη (45 έναντι 24), όμως στο τέλος είχε τις λύσεις για να βρεθεί στη φάση των «32».

Εκεί θα αντιμετωπίσει τη συμπατριώτισσά της Κλερ Λιού που με τη σειρά της απέκλεισε την Τουρκάλα, Ζεϊνέπ Σονμέζ με 7-5, 6-3.