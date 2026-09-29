Ο CEO της Μάντσεστερ Σίτι, Φεράν Σοριάνο, τοποθετήθηκε δημόσια μετά το πόρισμα ενοχής και διέψευσε για ακόμα μια φορά πως το κλαμπ έχει προβεί σε παρανομίες.

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη δικαστική διαμάχη ανάμεσα σε Premier League και Μάντσεστερ Σίτι, με την απόφαση της ανεξάρτητης επιτροπής να έχει φέρει σε δύσκολη θέση τους Πολίτες. Το τριμελές πάνελ έκρινε ένοχη την ομάδα από το Μάντσεστερ για 114 περιπτώσεις οικονομικών παραβιάσεων, με το κλαμπ να εκδίδει αμέσως ανακοίνωση, μέσω της οποίας κατέστησε σαφές πως θα ασκήσει έφεση.

Λίγες ώρες αργότερα, πήραν σειρά οι δηλώσεις του CEO της ομάδας, Φεράν Σοριάνο, ο οποίος προσπάθησε να εξηγήσει τη θέση της Μάντσεστερ Σίτι μέσω βίντεο. Συγκεκριμένα ο Ισπανός τόνισε πως η υπόθεση βασίζεται σε μια και μόνο ψευδή κατηγορία, η οποία ισχυρίζεται πως ο ιδιοκτήτης του κλαμπ, Σεΐχης Μανσούρ, έδινε οικονομικές ενέσεις στο κλαμπ με δικό του χρήμα, μέσω εικονικών χορηγιών από το Άμπου Ντάμπι.

Ο CEO του κλαμπ διέψευσε τον παραπάνω ισχυρό και ξεκαθάρισε πως το νομικό επιτελείο του κλαμπ θα συνεχίσει να δίνει τη δική του μάχη, μέχρι τη δικαίωση.

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

«Θέλω να μοιραστώ κάποιες πληροφορίες σχετικά με τη συνεχιζόμενη πειθαρχική διαδικασία μεταξύ της Μάντσεστερ Σίτι και της Premier League.

Ένα έγγραφο δημοσιοποιήθηκε, το οποίο περιλαμβάνει την απόφαση/γνωμοδότηση της Επιτροπής της Premier League, και είναι αρνητική για τα συμφέροντά μας. Θέλω να εξηγήσω ακριβώς τι σημαίνει αυτό, ποια είναι τα επόμενα βήματα και πώς θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε τον Σύλλογο, ώστε τελικά να δικαιωθούμε σε αυτή τη διαδικασία.

Η υπόθεση αυτή έχει διαρκέσει τόσο πολύ, που είναι σημαντικό να υπενθυμίσουμε στους εαυτούς μας ότι ολόκληρη η υπόθεση της Premier League εναντίον μας βασίζεται σε μία και μοναδική ψευδή κατηγορία: ότι τα προσωπικά χρήματα του ιδιοκτήτη διοχετεύθηκαν με κάποιον τρόπο και κρυφά στον Σύλλογο μέσω ορισμένων χορηγών από το Άμπου Ντάμπι.

Αυτό απλώς δεν είναι αλήθεια. Έχουν προσκομιστεί στην Επιτροπή της Premier League αδιάσειστα στοιχεία, τα οποία αποδεικνύουν ότι κάτι τέτοιο δεν θα μπορούσε να έχει συμβεί και ότι δεν συνέβη. Αυτά περιλαμβάνουν τραπεζικά έγγραφα, μεταφορές χρημάτων, μαρτυρίες και όλα τα απαραίτητα στοιχεία που αποδεικνύουν κατηγορηματικά ότι τα χρήματα δεν προήλθαν από τον ιδιοκτήτη.

Κάθε άλλη ψευδής κατηγορία που έχει διατυπωθεί εναντίον μας και έχει προβληθεί και προωθηθεί επιθετικά, προέρχεται από αυτή την απλή, κεντρική και εντελώς ψευδή κατηγορία. Προς έκπληξή μας, αλλά και προς έκπληξη των δικηγόρων μας, μετά από σχεδόν δύο χρόνια, η Επιτροπή της Premier League εξέδωσε μια γνωμοδότηση που υποστηρίζει τη θεωρία συνωμοσίας της Premier League.

Για να καταλήξει σε αυτό το συμπέρασμα, η γνωμοδότηση χρειάστηκε ουσιαστικά να αγνοήσει τα εκτενή στοιχεία που προσκόμισε ο Σύλλογος, προκειμένου να καταλήξει σε ένα συμπέρασμα που είναι ξεκάθαρα λανθασμένο. Οι δικηγόροι μας θα καταθέσουν τώρα έφεση, στην οποία θα αναφέρουν ότι η γνωμοδότηση περιέχει σαφή και ουσιώδη σφάλματα ως προς τον νόμο, τις αρχές και τα πραγματικά περιστατικά και ότι, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να θεωρηθεί ασφαλής.

Να θυμάστε ότι έχουμε βρεθεί ξανά σε αυτή τη θέση. Το 2020, επίσης, εκδόθηκε εναντίον μας μια λανθασμένη απόφαση για πολλά από τα ίδια ζητήματα. Προσφύγαμε σε έναν ανεξάρτητο φορέα, το CAS, και δικαιωθήκαμε.

Τώρα θα είμαστε αμείλικτοι στη δουλειά μας. Θα επικεντρωθούμε στην ανεξάρτητη διαδικασία έφεσης, αλλά και σε κάθε άλλη νομική οδό που έχουμε στη διάθεσή μας, προκειμένου να κερδίσουμε την υπόθεση. Και θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προστατεύσουμε τον Σύλλογο και να διεκδικήσουμε αποζημίωση από οποιοδήποτε μέρος επιχειρήσει να τον βλάψει, είτε τώρα είτε στο μέλλον.

Γνωρίζω ότι όλο αυτό μπορεί να αποτελεί έναν μικρό περισπασμό. Όμως, σας παρακαλώ, παραμείνετε επικεντρωμένοι στη δουλειά μας και στη φροντίδα της ευρύτερης οικογένειας της Σίτι, όπως κάνουμε πάντα. Παρακαλώ να ακολουθείτε τα συνήθη πρωτόκολλα όσον αφορά τις ερωτήσεις και τα αιτήματα από φιλάθλους, συνεργάτες και μέσα ενημέρωσης.

Πολύ σύντομα, θα κοιτάξουμε πίσω σε αυτή την περίοδο και θα την αναγνωρίσουμε ως ακόμη μία στιγμή στην ιστορία μας κατά την οποία αντιμετωπίσαμε τις αντιξοότητες και τις ξεπεράσαμε όλοι μαζί. Σας ευχαριστώ»