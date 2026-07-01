Wimbledon: Κυρίαρχος Σίνερ στον τρίτο γύρο
Ξεπερνώντας το πρόβλημα στο πόδι, που τον έκανε να αιμορραγεί στην πρεμιέρα, ο Γιανίκ Σίνερ πήρε τη νίκη κόντρα στον Νούνο Μπόρχες επικρατώντας με 7-6(4), 7-6(2), 6-4 του Νούνο Μπόρχες στον δεύτερο γύρο του Wimbledon. Μία πειστική εμφάνιση από τον Ιταλό παρά το γεγονός ότι χρειάστηκαν δύο tie-breaks στην αναμέτρηση.
Το ματς ξεκίνησε με τους δύο τενίστες σε εξαιρετική φόρμα πίσω από το σερβίς τους. Ο Νούνο Μπόρχες στο πρώτου του service game κλήθηκε να σβήσει τρία break points του Γιανίκ Σίνερ, κάτι το οποίο κατάφερε στο μέγιστο. Ο Πορτογάλος πήρε το προβάδισμα (1-0), με τον Ιταλό ν' ακολουθεί σταθερά. Κάποιο break δεν προέκυψε στο σετ, με αποτέλεσμα να κριθεί στο tie-break. Εκεί, ο Σίνερ ήταν πολύ καλός και με δύο mini breaks έκανε το 7-4, κατακτώντας το πρώτο σετ με 7-6(4).
Ό,τι δεν κατάφερε ο Γιανίκ Σίνερ στο πρώτο σετ, το έκανε πραγματικότητα ο Νούνο Μπόρχες. Στο τρίτο game του δεύτερου σετ, ο Πορτογάλος έκανε το break στο σερβίς του Ιταλού και πήρε σημαντικό προβάδισμα. Μάλιστα, βρέθηκε και σε σημείο να σερβίρει για να κλείσει το σετ, αλλά δεν τα κατάφερε. Ο Σίνερ, αρχικά, του έσβησε set point και στη συνέχεια του... έσπασε το σερβίς (5-5). Οι δύο τενίστες με δύο love games έστειλαν το σετ στο tie-break. Γι' ακόμη μία φορά, ο Γιανίκ Σίνερ ήταν κυρίαρχος και με 6-2 έκλεισε το tie-break και διπλασίασε τα σετ του με 7-6(2).
Το τρίτο σετ ξεκίνησε με εναλλαγή break από τους δύο παίκτες και τον Γιανίκ Σίνερ να παίρνει προβάδισμα (2-1). Ο ίδιος, μάλιστα, έκανε το hold για το 3-1 και κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμά του έως το τέλος του σετ. Με σκορ 6-4 ο Νο.1 του κόσμου κατέκτησε το τρίτο σετ και πανηγύρισε τη νίκη.
Επόμενος αντίπαλος του Σίνερ θα είναι ο Τζένσον Μπρουκσμπάι, ο οποίος επικράτησε του Ιγνάθιο Μπουσέ με 6-2, 6-2, 6-3 στον δεύτερο γύρο.
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