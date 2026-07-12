Ντε Γκράαφσαπ - ΑΕΚ: Η ενδεκάδα της Ένωσης
Η ΑΕΚ δίνει το πρώτο φιλικό τεστ της προετοιμασίας της στην Ολλανδία κόντρα στην Ντε Γκράαφσαπ στο Βεχλ, με τους Κάιρινεν και Ζούμπκοφ να πραγματοποιούν το ανεπίσημο ντεμπούτο τους.
Ο Μάρκο Νίκολιτς ξεκινάει με Μπρινιόλι στην εστία, Πένραϊς, Γκεοργκίεφ, Μουκουντί και Ρότα αποτελούν την τετράδα στην άμυνα, Κάιρινεν και Μάνταλος είναι στον άξονα της μεσαίας γραμμής, με τους Κοϊτά και Ζούμπκοφ στις πλευρές και τους Ζίνι και Γκατσίνοβιτς στην επίθεση.
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