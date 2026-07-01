Wimbledon: Χωρίς να χάσει σετ στον τρίτο γύρο η Σαμπαλένκα
Χωρίς να χάσει σετ προκρίθηκε στον τρίτο γύρο του Wimbledon η Αρίνα Σαμπαλένκα. Η Λευκορωσίδα τενίστρια επικράτησε με 6-1, 7-6(9) της ΜακΆρτνεϊ Κέσλερ, στο πλαίσιο του δεύτερου γύρου στο βρετανικό Grand Slam.
Όπως μπορεί να γίνει αντιληπτό από το σκορ, η αναμέτρηση είχε δύο... πρόσωπα. Η Νο.1 τενίστρια στον κόσμο κατάφερε να πάρει με ξεκάθαρη άνεση το πρώτο σετ, αφήνοντας την αντίπαλό της να πάρει μόλις ένα game (6-1) σε 33 λεπτά.
Βέβαια, η συνέχεια ήταν διαφορετική. Η Αμερικανίδα τενίστρια ανέβασε το ρυθμό της και με break βρέθηκε ένα game μακριά από την κατάκτηση του σετ (5-2). Η Σαμπαλένκα, όμως, κατάφερε να βρει το break τη στιγμή που η αντιπαλό της σέρβιρε για να κατακτήσει το σετ (5-4).
Οι δύο τενίστριες διατήρησαν τα σερβίς του, με το δεύτερο σετ να κρίνεται στο tie-break. Εκεί, υπήρχαν mini breaks και από τις δύο πλευρές. Η πρώτη που βρέθηκε σε set point ήταν η Κέσλερ, με τη Σαμπαλένκα να σβήνει και τα δύο. Η Λευκορωσίδα κατάφερε να βρει match point, το οποίο έσβησε η Νο.57 του κόσμου, αλλά στη δεύτερη ευκαιρία η Σαμπαλένκα δεν λάθεψε και κατέκτησε το σετ.
Επόμενη αντίπαλος της Αρίνα Σαμπαλένκα στον τρίτο γύρο θα είναι η Γελένα Οσταπένκο, η οποία επικράτησε με 6-2, 6-0 της Αντονία Ρούτζιτς.
Σημειώνεται πως νωρίτερα η Ναόμι Οσάκα πήρε το εισιτήριο για τον τρίτο γύρο του Wimbledon νικώντας την Αναστασία Γκαζάνοβα με 6-3, 6-2. Η επόμενη αντίπαλος της Ιαπωνέζας τενίστριας θα είναι η Ντάρια Κασάτκινα, η οποία επικράτησε της Γιανίς Τιέν με 6-7(5), 6-1, 6-4.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.