Την πρόκριση στον τρίτο γύρο του Wimbledon πήρε η Αρίνα Σαμπαλένκα χωρίς να χάσει σετ κόντρα στη ΜακΆρτνεϊ Κέσλερ.

Χωρίς να χάσει σετ προκρίθηκε στον τρίτο γύρο του Wimbledon η Αρίνα Σαμπαλένκα. Η Λευκορωσίδα τενίστρια επικράτησε με 6-1, 7-6(9) της ΜακΆρτνεϊ Κέσλερ, στο πλαίσιο του δεύτερου γύρου στο βρετανικό Grand Slam.

Όπως μπορεί να γίνει αντιληπτό από το σκορ, η αναμέτρηση είχε δύο... πρόσωπα. Η Νο.1 τενίστρια στον κόσμο κατάφερε να πάρει με ξεκάθαρη άνεση το πρώτο σετ, αφήνοντας την αντίπαλό της να πάρει μόλις ένα game (6-1) σε 33 λεπτά.

Βέβαια, η συνέχεια ήταν διαφορετική. Η Αμερικανίδα τενίστρια ανέβασε το ρυθμό της και με break βρέθηκε ένα game μακριά από την κατάκτηση του σετ (5-2). Η Σαμπαλένκα, όμως, κατάφερε να βρει το break τη στιγμή που η αντιπαλό της σέρβιρε για να κατακτήσει το σετ (5-4).

Οι δύο τενίστριες διατήρησαν τα σερβίς του, με το δεύτερο σετ να κρίνεται στο tie-break. Εκεί, υπήρχαν mini breaks και από τις δύο πλευρές. Η πρώτη που βρέθηκε σε set point ήταν η Κέσλερ, με τη Σαμπαλένκα να σβήνει και τα δύο. Η Λευκορωσίδα κατάφερε να βρει match point, το οποίο έσβησε η Νο.57 του κόσμου, αλλά στη δεύτερη ευκαιρία η Σαμπαλένκα δεν λάθεψε και κατέκτησε το σετ.

Επόμενη αντίπαλος της Αρίνα Σαμπαλένκα στον τρίτο γύρο θα είναι η Γελένα Οσταπένκο, η οποία επικράτησε με 6-2, 6-0 της Αντονία Ρούτζιτς.

Σημειώνεται πως νωρίτερα η Ναόμι Οσάκα πήρε το εισιτήριο για τον τρίτο γύρο του Wimbledon νικώντας την Αναστασία Γκαζάνοβα με 6-3, 6-2. Η επόμενη αντίπαλος της Ιαπωνέζας τενίστριας θα είναι η Ντάρια Κασάτκινα, η οποία επικράτησε της Γιανίς Τιέν με 6-7(5), 6-1, 6-4.