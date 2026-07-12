Ο Τάχα Άλι το βράδυ της Δευτέρας θα είναι στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ.

Κάτοικος Θεσσαλονίκης θα είναι από το βράδυ της Δευτέρας ο Τάχα Άλι, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στον ΠΑΟΚ.

Ο 28χρονος διεθνής Σουηδός εξτρέμ, ο οποίος έχει συμφωνήσει σε όλα με τον Δικέφαλο και θ' αποκτηθεί από τη Μάλμε, αναμένεται στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» στις 22:10 τη Δευτέρα με πτήση από την Κοπεγχάγη. Θα περάσει την Τρίτη από ιατρικές κι εργομετρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα ανακοινωθεί η μεταγραφή.

Νωρίτερα, όπως αναφέραμε, ο τεχνικός διευθυντής της Μάλμε επιβεβαίωσε μέσω δηλώσεών του τη μεταγραφή του Τάχα Άλι στον ΠΑΟΚ. Ο Σουηδός ποδοσφαιριστής έμεινε εκτός αποστολής από το παιχνίδι πρωταθλήματος με τη Γκέτεμποργκ για την 21η αγωνιστική, με τον τεχνικό διευθυντή της Μάλμε) να σχολιάζει: «Είναι κοντά σε νέα ομάδα, γι' αυτό επιλέξαμε να τον αφήσουμε εκτός αποστολής σήμερα».

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