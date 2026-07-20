Τελικός Μουντιάλ 2026: Ισπανοί είδαν τον τελικό δίπλα στην πρεσβεία στην Αθήνα

Γιάννης Πολιάς
Τελικός Μουντιάλ 2026: Ισπανοί είδαν τον τελικό δίπλα στην πρεσβεία στην Αθήνα
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Ισπανοί φίλαθλοι είδαν την ομάδα τους να νικά την Αργεντινή στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου από μαγαζί δίπλα στην ισπανική πρεσβεία στην Αθήνα.

Η Ισπανία είναι πρωταθλήτρια κόσμου μετά τη νίκη επί της Αργεντινής, την οποία μερικοί Ίβηρες παρακολούθησαν επί ελληνικού εδάφους. Βλέπετε, σε μαγαζί που βρίσκεται δίπλα στην ισπανική πρεσβεία στην Πλάκα, δεκάδες Ισπανοί είδαν τον αγώνα από την τηλεόραση, ξεσπώντας σε πανηγυρισμούς και τραγούδια μετά την κατάκτηση του τροπαίου. Ο χρυσός σκόρερ, Φεράν Τόρες, καθώς και ο μικρός αδερφός του Λαμίν Γιαμάλ είχαν την τιμητική τους, με το Campeones del Mundo να δονεί την ατμόσφαιρα!

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