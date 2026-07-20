Ο Λιονέλ Σκαλόνι έβαλε τα κλάματα και δεν κατάφερε να ολοκληρώσει τη συνέντευξη Τύπου μετά την ήττα της Αργεντινής από την Ισπανία.

Ο Λιονέλ Σκαλόνι δεν κατάφερε να οδηγήσει την Αργεντινή σε ακόμη έναν τίτλο, με την ανώτερη Ισπανία να λυγίζει την Αλμπισελέστε και να κατακτά εκείνη το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο Αργεντινός ομοσπονδιακός τεχνικός εμφανίστηκε συναισθηματικά φορτισμένος στη συνέντευξη Τύπου μετά τον τελικό και ξέσπασε σε κλάματα, μη μπορώντας να ολοκληρώσει τις δηλώσεις του.

Μάλιστα, ο 48χρονος κόουτς άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από την εθνική ομάδα της πατρίδας του, με το συμβόλαιό του να εκπνέει τους επόμενους μήνες. «Δεν έχω μιλήσει με τον Λίο», ανέφερε αρχικά αναφορικά με το μέλλον του Λιονέλ Μέσι, πριν συνεχίσει για το δικό του μέλλον, λέγοντας ότι «θα μιλήσω με τον πρόεδρο. Έχω μια γενική εικόνα για το τι θέλω να κάνω. Θα τηρήσω το συμβόλαιό μου και μετά θα δούμε. Νιώθω επίσης την ανάγκη να σκεφτώ. Δεν ξέρω αν θα είναι δυνατό να ζήσω ξανά κάτι τόσο μεγάλο. Ίσως… Θα πρέπει να το συζητήσουμε. Είμαι ευγνώμων στον πρόεδρο για αυτή την ευκαιρία.

Προσπαθήσαμε μέχρι την τελευταία στιγμή, τόσο το προπονητικό επιτελείο όσο και οι ποδοσφαιριστές, να δώσουμε τα πάντα, και πιστεύω ότι είναι δίκαιο να πάρω αυτόν τον χρόνο για να σκεφτώ. Αυτό το μέρος είναι υπέροχο. Είναι ένας ονειρεμένο μέρος, ένα μέρος που ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα βρω. Ας δούμε αν μπορέσω να σταματήσω.

Κανείς από το προπονητικό επιτελείο δεν φανταζόταν ποτέ ότι θα βρισκόταν σε αυτή τη θέση. Για να συνεχίσεις, χρειάζονται πολλά πράγματα, όπως να κάνεις μια νέα αρχή και να ξαναχτίσεις μια ομάδα σαν κι αυτή, κάτι που δύσκολα θα συμβεί ξανά. Και αυτό πονάει, με πονάει βαθιά. Λυπάμαι».