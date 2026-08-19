Στη λίστα της Άρσεναλ βρίσκεται και ο Έζρι Κουάνσα, που έχει ακόμα συμβόλαιο με την Άστον Βίλα και προς το παρόν δεν είναι προς παραχώρηση.

Η Άρσεναλ βρίσκεται πολύ κοντά στο να κάνει δικό της τον Έζρι Κόνσα από την Άστον Βίλα. Οι Gunners αναζητούν θέλουν να ενισχύσουν την αμυντική τους γραμμή μιας και οι Ουίλιαμ Σαλιμπά και Τζούριεν Τίμπερ βρίσκονται εκτός λόγω τραυματισμών.

Ο 28χρονος διεθνής Άγγλος αποτελούσε σταθερό στόχο των Κανονιέρηδων καθ' όλη τη διάρκεια του φετινού καλοκαιριού. Ο ίδιος μπορεί να αγωνίζεται τόσο ως κεντρικός αμυντικός όσο κι ως δεξί μπακ, κάτι που τον καθιστά ιδανική επιλογή για τον Μικέλ Αρτέτα.

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο συλλόγων προχωρούν σε επίπεδο διοικήσεων προκειμένου τώρα να γεφυρωθεί και η οικονομική διαφορά.

Ο Κόνσα, ο οποίος διατηρεί για ακόμα δύο χρόνια συμβόλαιο με τους Villans προέρχεται από μια γεμάτη σεζόν με 48 συμμετοχές, ενώ κατέκτησε και το Europa League με την ομάδα του Ουνάι Έμερι. Παράλληλα, είχαν θετικό πρόσημο και οι εμφανίσεις του με τη φανέλα της εθνικής Αγγλίας στο Μουντιάλ.

Αν και η Άστον Βίλα υπολογίζει στον παίκτη για τη νέα σεζόν, η Άρσεναλ εντείνει τις προσπάθειές της για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή, έχοντας παράλληλα στα υπόψιν της και εναλλακτικές όπως ο Τζαρέλ Κουάνσα της Λεβερκούζεν.