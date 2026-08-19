Εθνική Ελλάδας: Το Gazzetta στην προπόνηση της γαλανόλευκης (vid)
Ημέρα Media Day, ημέρα προπόνησης ενόψει της δεύτερης προκριματικής φάσης του MundoBasket 2027 για την Εθνική Ελλάδας και το Gazzetta ήταν εκεί! Ο Βασίλης Σπανούλης και κάποιοι από τους Έλληνες διεθνείς μίλησαν για τα δύο ζωτικής σημασίας παιχνίδια του εθνικού αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος ενάντια σε Ουκρανία (28/08) και Ισπανία (31/08) για την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2027.
Νωρίτερα, η «επίσημη αγαπημένη» θα δώσει δύο φιλικά προετοιμασίας στο «Telekom Center Athens» κόντρα στην Πολωνία (22/08) και στην Κύπρο (24/08).
Δείτε το video:
🇬🇷 Η προπόνηση της Εθνικής ενόψει των προκριματικών του MundoBasket 2027 pic.twitter.com/cYeDmuP2EB— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) August 19, 2026
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