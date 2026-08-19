Το Gazzetta βρέθηκε στη Media Day και στην προπόνηση της Εθνικής Ελλάδας με... φόντο την προετοιμασία για τη δεύτερη φάση των προκριματικών του MundoBasket 2027.

Ημέρα Media Day, ημέρα προπόνησης ενόψει της δεύτερης προκριματικής φάσης του MundoBasket 2027 για την Εθνική Ελλάδας και το Gazzetta ήταν εκεί! Ο Βασίλης Σπανούλης και κάποιοι από τους Έλληνες διεθνείς μίλησαν για τα δύο ζωτικής σημασίας παιχνίδια του εθνικού αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος ενάντια σε Ουκρανία (28/08) και Ισπανία (31/08) για την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2027.

Νωρίτερα, η «επίσημη αγαπημένη» θα δώσει δύο φιλικά προετοιμασίας στο «Telekom Center Athens» κόντρα στην Πολωνία (22/08) και στην Κύπρο (24/08).

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