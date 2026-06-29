Την ώρα της πρεμιέρα στο Wimbledon έμαθε η Μαρία Σάκκαρη, όπου θα βρεθεί κόντρα στην Κλάρα Τάουσον.

Λίγο πριν ξεκινήσει το ματς του Στέφανου Τσιτσιπά (live στο Gazzetta), η Μαρία Σάκκαρη έμαθε την ώρα της πρεμιέρα της στο Wimbledon. Εκεί, η Ελληνίδα τενίστρια θα βρεθεί απέναντι στην Κλάρα Τάουσον, στο πλαίσιο του πρώτου γύρο στο βρετανικό Grand Slam.

Όπως ανακοίνωσαν οι διοργανωτές, η Μαρία Σάκκαρη θα ανοίξει το πρόγραμμα της δεύτερης ημέρας στο τρίτο Grand Slam της σεζόν. Για την ακρίβεια, το πρώτο σερβίς στο ματς αναμένεται περίπου στις 13:00 ώρα Ελλάδας.

Αυτή θα είναι η δεύτερη φορά που θα βρεθεί κόντρα στην τενίστρια από τη Δανία, έχοντας χάσει τη μοναδική φορά που βρέθηκαν αντίπαλες. Η νικήτρια του αγώνα θα βρεθεί αντίπαλη με τη νικήτρια του ματς ανάμεσα σε Καλίνινα και Ραχίμοβα.