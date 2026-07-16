Παράνοια επικράτησε στους δρόμους του Μπουένος Άιρες, μετά την πρόκριση της Αργεντινής στον τελικό του Μουντιάλ.

Στον τελικό του Μουντιάλ για δεύτερη σερί διοργάνωση βρίσκεται η Αργεντινή, που επικράτησε με ανατροπή 2-1 της Αγγλίας και θα προσπαθήσει να διατηρήσει τον τίτλο της κόντρα στην Ισπανία, το βράδυ της Κυριακής (19/7, 22:00).

Ο Λιονέλ Μέσι ήταν για ακόμη μια φορά καθοριστικός για την πατρίδα του, έχοντας και τις δυο ασίστ στα γκολ των Έντσο Φερνάντες και Λαουτάρο Μαρτίνες και όπως είναι λογικό, μετά το τέλος του αγώνα ξέσπασε σε έντονους πανηγυρισμούς.

Παρομοίως φυσικά και οι φίλοι της Αλμπισελέστε, τόσο στις εξέδρες όσο και στη χώρα, με τους δρόμους του Μπουένος Άιρες να πλημμυρίζουν από κόσμο και τα πανηγύρια να κρατούν μέχρι αργά!

BUENOS AIRES FÊTE LA QUALIFICATION EN FINALE DE L’ARGENTINE 🇦🇷 !!!!! 🎆🤩 pic.twitter.com/PXHtb2yzaW July 15, 2026