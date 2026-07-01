Μουντιάλ 2026: Οι ατάκες υπουργού για το Ιράν που έφεραν αντιδράσεις
Παρότι έμεινε αήττητη στη φάση των ομίλων, η εθνική ομάδα του Ιράν δεν κατάφερε να περάσει στους «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ολοκληρώνοντας μία σύντομη και συνάμα δύσκολη πορεία στον θεσμό.
Με τη συμμετοχή της Team Melli στη διοργάνωση να είναι για αρκετούς μήνες στον αέρα ελέω πολέμου, οι Ιρανοί εντέλει στρατοπέδευσαν στο Μεξικό και πηγαινοέρχονταν στις ΗΠΑ για τους αγώνες τους, εν μέσω καταγγελιών για την αντιμετώπιση της ομάδας.
Τώρα, ήρθαν οι ατάκες του υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών να προκαλέσουν αντιδράσεις, με τον Μάρκγουεϊν Μάλιν να μην κρύβει τη χαρά του για τον αποκλεισμό των Ιρανών!
Όπως αναφέρουν διεθνή ΜΜΕ, ο Αμερικανός υπουργός είπε κατά τη διάρκεια ενημέρωσης ότι «είμαι απλά χαρούμενος που αποκλείστηκαν και δεν θα γυρίσουν. Όταν πήραμε πίσω τις βίζες και τους είπαμε πως μπορούν να αφήσουν το αμερικανικό έδαφος, ίσως τραγούδησα καναδυό τραγούδια ή ακόμη και να έριξα έναν χαρούμενο χορό».
A politician in the Trump administration says he did a “happy dance” and “sung a song or two” to celebrate Iran’s exit from the World Cup.— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) June 30, 2026
Iran was knocked out of the World Cup after drawing all three of its group games, concluding in a 1-1 draw against Egypt which saw Shojae… pic.twitter.com/JzNgIxYZA6
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