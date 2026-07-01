Πόποβιτς - Ολυμπιακός: Υπογράφει ο Σέρβος γκολκίπερ
Αυτό το διήμερο θα ολοκληρωθεί σύμφωνα με τις σερβικές πηγές η μεταγραφή του Πόποβιτς στον Ολυμπιακό. Ο Μπάλσα Πόποβιτς που έφτασε το περασμένο Σάββατο στην Ελλάδα θα αποκτηθεί επίσημα ως 2ος γκολκίπερ πίσω από τον Τζολάκη.
Το συμβόλαιό του θα είναι πενταετές και μετά τις υπογραφές θα απομένουν μόνο οι ανακοινώσεις από την στιγμή που υπάρχει πλήρης συμφωνία με τον Ερυθρό Αστέρα. Με ύψος 1.94 μέτρα ο Πόποβιτς - αν και κάτοχος και σερβικού διαβατηρίου - είναι διεθνής Μαυροβούνιος γκολκίπερ.
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