Τσιτσιπάς: Μεσημέρι Δευτέρας (29/6) η πρεμιέρα του στο Wimbledon
Το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας στο Wimbledon γνωστοποίησαν οι διοργανωτές του τρίτου Grand Slam της σεζόν. Σε αυτό θα βρίσκεται και η αναμέτρηση του Στέφανου Τσιτσιπά για τον πρώτο γύρο.
Πιο συγκεκριμένα, ο Έλληνας τενίστας αναμένεται ν' αγωνιστεί στην πρεμιέρα του τουρνουά με τον Ουγκό Γκαστόν και το πρώτο σερβίς στο ματς πρόκειται να γίνει τη Δευτέρα (29/6). Ακριβέστερα, το ματς έχει προγραμματιστεί ως δεύτερο χρονικά στο Court 16, μετά τον αγώνα του Αντρέι Ρούμπλεφ με τον Ρόμαν Σαφιούλιν.
Αυτό σημαίνει πως το ματς πρόκειται να ξεκινήσει περίπου στις 15:30 με 16:00 ώρα Ελλάδας. Η μετάδοση του αγώνα θα γίνει από το Novasports 6.
Σημειώνεται πως ο νικητής της αναμέτρησης αναμένεται να παίξει κόντρα στον Νόβακ Τζόκοβιτς, με τον Σέρβο να παίζει κόντρα στον Γιμπίνγκ Γου στον πρώτο γύρο του βρετανικού Grand Slam.
#Wimbledon, Monday order of play. 🔥 pic.twitter.com/AT9gVZlH4x— José Morgado (@josemorgado) June 27, 2026
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