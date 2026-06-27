Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έμαθε το πότε θα κάνει πρεμιέρα στο Wimbledon, με τους διοργανωτές να τοποθετούν τον αγώνα του στο πρόγραμμα της Δευτέρας (29/6).

Το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας στο Wimbledon γνωστοποίησαν οι διοργανωτές του τρίτου Grand Slam της σεζόν. Σε αυτό θα βρίσκεται και η αναμέτρηση του Στέφανου Τσιτσιπά για τον πρώτο γύρο.

Πιο συγκεκριμένα, ο Έλληνας τενίστας αναμένεται ν' αγωνιστεί στην πρεμιέρα του τουρνουά με τον Ουγκό Γκαστόν και το πρώτο σερβίς στο ματς πρόκειται να γίνει τη Δευτέρα (29/6). Ακριβέστερα, το ματς έχει προγραμματιστεί ως δεύτερο χρονικά στο Court 16, μετά τον αγώνα του Αντρέι Ρούμπλεφ με τον Ρόμαν Σαφιούλιν.

Αυτό σημαίνει πως το ματς πρόκειται να ξεκινήσει περίπου στις 15:30 με 16:00 ώρα Ελλάδας. Η μετάδοση του αγώνα θα γίνει από το Novasports 6.

Σημειώνεται πως ο νικητής της αναμέτρησης αναμένεται να παίξει κόντρα στον Νόβακ Τζόκοβιτς, με τον Σέρβο να παίζει κόντρα στον Γιμπίνγκ Γου στον πρώτο γύρο του βρετανικού Grand Slam.